علاج هاني بغرزتين بعد كدمة في الرأس

تعرض محمد هاني ظهير أيمن الأهلي لكدمة تسببت في جرح الحاجب وتم علاجه بغرزتين.

محمد هاني النادي : الأهلي الأهلي

وشارك محمد هاني مع بقية اللاعبين في مران الأهلي استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي عصر الثلاثاء.

وكشف مصدر من الجهاز الطبي لـ FilGoal.com: "تعرض محمد هاني لكدمة تسببت في جرح الحاجب".

وتابع "تم علاج اللاعب بغرزتين خلال مران اليوم".

واختتم تصريحاته "اطمأن الجهاز الطبي على جاهزية اللاعب لمواجهة فيتا كلوب الثلاثاء".

ويحل الأهلي ضيفا على فيتا كلوب عصر الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتساوى الأهلي وفيتا كلوب في عدد النقاط ولكل منهما 4 نقاط عقب مرور ثلاث جولات.

وتعادل الفريقان في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة بهدفين لكل منهما.

ويتصدر سيمبا التنزاني المجموعة برصيد 7 نقاط دون أي خسارة.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام فيتا كلوب من أجل الحفاظ على حظوظ التأهل.