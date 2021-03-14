أرتيتا: استبعاد أوباميانج ضد توتنام "إجراء تأديبي"

قال ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال قال إن استبعاد الجابوني بيير إيمريك أوباميانج من تشكيل فريقه الأساسي ضد توتنام، جاء كـ "إجراء تأديبي".

وأوضح أرتيتا قبل المباراة: "لا يمكنني الكشف عما حدث من أوباميانج".

ولا يشارك أوباميانج - قائد أرسنال - في تشكيل فريقه الأساسي، ويعوضه الفرنسي أليكساندر لاكازيت.

ويأتي ذلك رغم تألق أوباميانج مؤخرا، وتسجيله هدفين ضد بنفيكا في دور الـ 32 للدوري الأوروبي، وهدفا ضد بيرنلي في آخر مباريات الفريق في الدوري.

وسجل أوبا 9 أهداف في الدوري هذا الموسم.

ويحتل أرسنال المركز العاشر في الدوري بـ 38 نقطة من 27 مباراة.