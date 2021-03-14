أرتيتا: استبعاد أوباميانج ضد توتنام "إجراء تأديبي"

الأحد، 14 مارس 2021 - 17:56

كتب : FilGoal

أوباميانج - أرسنال ضد بيرنلي

قال ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال قال إن استبعاد الجابوني بيير إيمريك أوباميانج من تشكيل فريقه الأساسي ضد توتنام، جاء كـ "إجراء تأديبي".

وأوضح أرتيتا قبل المباراة: "لا يمكنني الكشف عما حدث من أوباميانج".

ولا يشارك أوباميانج - قائد أرسنال - في تشكيل فريقه الأساسي، ويعوضه الفرنسي أليكساندر لاكازيت.

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ويأتي ذلك رغم تألق أوباميانج مؤخرا، وتسجيله هدفين ضد بنفيكا في دور الـ 32 للدوري الأوروبي، وهدفا ضد بيرنلي في آخر مباريات الفريق في الدوري.

وسجل أوبا 9 أهداف في الدوري هذا الموسم.

ويحتل أرسنال المركز العاشر في الدوري بـ 38 نقطة من 27 مباراة.

أرسنال توتنام بيير إيمريك أوباميانج
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