الشرقية للدخان يستنكر في بيان رسمي الأحداث المؤسفة الفيوم

الشرقية للدخان يستنكر في بيان رسمي الأحداث المؤسفة التي تبعت مباراته مع فريق الفيوم يوم أمس ⚽

ونشر نادي الفيوم بيانا رسميا يؤكد احترامه لجميع الأندية.

وشدد نادي محافظة الفيوم، برئاسة علي مسعود، رئيس النادي، على أن ما حدث في مباراة الفيوم والشرقية للدخان اليوم، غير مقبول، وأنه رغم حدوث بعد الأمور غير اللائقة من جانب البعض في نادي الشرقية للدخان، خلال المباراة، إلا أن ما حدث من خروج عن الإطار الصحيح من جانب الجهاز الفني واللاعبين بالفيوم، غير مقبول من إدارة النادي، وأن نادي محافظة الفيوم على مسافة واحدة من جميع الأندية والفرق، وتربطه علاقة جيدة بالجميع.

وأضاف علي مسعود رئيس مجلس إدارة نادي الفيوم، أن الفريق بدأ الموسم بشكل جيد، وخلال الفترة الأخيرة حدث تراجع في النتائج، ومجلس الإدارة يظل حتى الآن داعم للشركة ولفريق الكرة، ويعطيهم الفرصة كاملة لتصحيح الأخطاء وتعديل النتائج الفترة المقبلة، حتى لا تعوّل أية أمور على النادي بعد ذلك.

ولفت مسعود، إلى أن قطاع كرة القدم بالنادي، له شركة راعية، مسؤولة عن الفريق الكروي الأول ونتائجه، وأن النادي عقد اتفاقًا مع الشركة لإدارة فريق الكرة منذ بداية الموسم، وهي مسؤولة عن سير الفريق في دوري القسم الثاني.

وطالب رئيس مجلس الإدارة، الجميع من أبناء محافظة الفيوم، ومحبي المحافظة، أن يكونوا داعمين ومساندين لنادي محافظة الفيوم وأنشطته، وأن المجلس يسعى دائمًا لإرضاء محبي النادي.