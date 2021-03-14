تشكيل دربي لندن – لاكازيت يقود هجوم أرسنال.. وكين أساسي مع توتنام

يدفع ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال بـ ألكسندر لاكازيت في خط هجوم فريقه لمواجهة توتنام.

ويلعب أرسنال ضد توتنام على ملعب الإمارات في الجولة 28 للدوري الإنجليزي.

ويجلس محمد النني على دكة البدلاء، بجانب بيير إيميريك أوباميانج وويليان.

وجاء تشكيل أرسنال على النحو التالي:

حارس: بيرند لينو.

الدفاع: كيران تيرني – دافيد لويز – جابريال – سيدريك سواريس.

الوسط: جرانيت تشاكا – توماس بارتي.

أمامهما: إيميل سميث رو – مارتن أوديجارد – بوكايو ساكا.

الهجوم: ألكسندر لاكازيت.

أما جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام فيعتمد على هاري كين وسون هيونج مين في المقدمة.

وجاء تشكيل توتنام على النحو التالي:

حارس: هوجو لوريس.

الدفاع: سيرجيو ريجيلون – دافنسون سانشيز – توبي ألدرفرليد – مات دوهرتي.

الوسط: تانجاي ندومبيلي – بيير إيميل هويبرج.

أمامهما: سون – جاريث بيل – لوكاس مورا.

الهجوم: هاري كين.

ويحتل أرسنال المركز العاشر برصيد 38 نقطة، ويتواجد توتنام في المركز السابع برصيد 45 نقطة.