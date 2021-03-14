موسيماني يعقد محاضرة فنية مع لاعبي الأهلي قبل المران

الأحد، 14 مارس 2021 - 16:12

كتب : FilGoal

الأهلي - الإسماعيلي - موسيماني

عقد بيتسو موسيماني مدرب الأهلي محاضرة فنية مع لاعبيه قبل انطلاق التدريبات يوم الأحد في العاصمة الكونغولية كينشاسا.

وحرص مدرب الأهلي على الحديث في بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة فيتا كلوب وشرح نقاط القوة والضعف في المنافس.

وكان الأهلي قد أجرى مسحة طبية صباح اليوم الأحد استعدادا للمباراة، قبل المحاضرة الفنية التي عقدها المدرب.

أخبار متعلقة
الإسماعيلي: الجماهير تطالب بالانسحاب بسبب الظلم التحكيمي.. نطالب بقرار قوي ضد موسيماني مؤتمر موسيماني: مباراة الإسماعيلي أفضل إعداد لمواجهة فيتا كلوب في الجول يكشف - كيف يفكر موسيماني لحل أزمة الجبهة اليسرى أمام الإسماعيلي

ويخوض الفريق تدريبه الأول على ملعب الشهداء الذي يستضيف المباراة عقب المحاضرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب يوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وحصد الأهلي 4 نقاط من أول 3 مباريات له بعد أن فاز أمام المريخ ثم خسر من سيمبا وتعادل مع فيتا كلوب.

في إفريقيا دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
في الدرجة الثانية – عيد مرازيق يستقيل من السكة الحديد "بسبب تدخل الإدارة" 3 دقيقة | مصر
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد ضد وست هام 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هل تنظر لهم الآن يا مورينيو؟ أرسنال يقلب الطاولة على توتنام رغم رائعة لاميلا 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل مانشستر يونايتد - هندرسون يستمر في حراسة المرمى أمام وست هام 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كوكا يسجل ويخرج مصابا قبل أسبوع من التوقف الدولي 39 دقيقة | المحترفون
مصدر بـ كاف لـ في الجول: نعمل على محورين بخصوص ملاعب دوري الأبطال.. نريد كامل البطولة بـ VAR ساعة | دوري أبطال إفريقيا
خبر في الجول – بعد قرار كاف.. الزمالك ينتظر الاجتماع الأمني لمعرفة موقف الجمهور ضد الترجي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
طبيب الأهلي: هاني يشارك في مران الإثنين وجاهز لمواجهة فيتا كلوب 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمير مرتضى يعلق عبر في الجول على عودة كارتيرون لتدريب الزمالك 2 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب إقالة باتشيكو 3 في الجول يكشف – شروط كارتيرون التي قبلها الزمالك.. والتكاليف التي يتحملها النادي 4 استبعاد وموقف النتائج.. ماذا تقول لائحة كاف في شكوى سيمبا ضد المريخ
قد ينال إعجابك