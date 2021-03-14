موسيماني يعقد محاضرة فنية مع لاعبي الأهلي قبل المران

عقد بيتسو موسيماني مدرب الأهلي محاضرة فنية مع لاعبيه قبل انطلاق التدريبات يوم الأحد في العاصمة الكونغولية كينشاسا.

وحرص مدرب الأهلي على الحديث في بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة فيتا كلوب وشرح نقاط القوة والضعف في المنافس.

وكان الأهلي قد أجرى مسحة طبية صباح اليوم الأحد استعدادا للمباراة، قبل المحاضرة الفنية التي عقدها المدرب.

ويخوض الفريق تدريبه الأول على ملعب الشهداء الذي يستضيف المباراة عقب المحاضرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب يوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وحصد الأهلي 4 نقاط من أول 3 مباريات له بعد أن فاز أمام المريخ ثم خسر من سيمبا وتعادل مع فيتا كلوب.