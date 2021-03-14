جوارديولا: تسجيل الأهداف هو كل شيء بالنسبة لـ أجويرو

كان بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي هو أكثر السعداء بالهدف الذي سجله مهاجمه سيرجيو أجويرو في الفوز 3-0 على فولام في الدوري الإنجليزي.

وهز أجويرو الشباك لأول مرة منذ 418 يوما في الدوري الإنجليزي بعد غيابه لفترات طويلة بسبب الإصابات.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "الهدف الذي سجله أجويرو مهم للغاية، فالأهداف هي كل شيء بالنسبة له، ولجابريل جيسوس أيضا".

وأضاف "الكل يريد التسجيل، وأجويرو يحظى بترحيب كبير في قائمة مسجلي الأهداف"

وأكمل المدرب الإسباني "تأتي أهمية هدف أجويرو من أنه لعب 90 دقيقة لأول مرة منذ فترة طويلة".

وواصل "جميع اللاعبين الـ11 والبدلاء فرناندينيو وإريك جارسيا، كلهم ​​كانوا رائعين".

وعن الخصم، أوضح بيب "فولام فريق صعب للغاية. لم يكن الأمر سهلا على اللاعبين، فقد تحلينا بالصبر على الصعيد الهجومي مع الصلابة في الدفاع".

واستمر "بشكل عام، كانت المباراة جيدة، في ملعب صعب. لقد وصلوا إلى هنا في أفضل حالاتهم، وفازوا على ليفربول في ملعب أنفيلد".

وأتم جوارديولا "لدينا 8 مباريات متبقية الآن في الدوري الإنجليزي والآن نركز على دوري أبطال أوروبا".

ويسافر سيتي إلى المجر يوم الثلاثاء المقبل لمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ في مباراة إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.ز

وبعدها سيلعب الفريق السماوي ضد إيفرتون في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت المقبل.

ووصل سيتي إلى النقطة 71 في صدارة الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد فولام عند النقطة 26 في المركز الـ18.

ومر الشوط الأول دون تسجيل أهداف ودون خطورة حقيقية من مانشستر سيتي على مرمى فولام.

لكن في الشوط الثاني انقلبت الأمور وبدأ مانشستر سيتي بقوة هجومية ليسجل المدافع جون ستونز هدف التقدم في الدقيقة 47 بعد متابعة لعرضية جواو كانسيلو.

ثم أضاف المهاجم البرازيلي جيسوس الهدف الثاني في الدقيقة 56، قبل أن يختتم أجويرو الثلاثية في الدقيقة 60 من ركلة جزاء.

الفوز قرب مانشستر سيتي أكثر من حسم لقب الدوري قبل 8 جولات من النهاية واتساع الفارق بينه وبين مانشستر يونايتد الذي يتبقى له مباراة إلى 17 نقطة.