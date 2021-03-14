كلوب: غياب فان دايك وجو جوميز عن اليورو هو الاحتمال الأقرب

يعتقد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن غياب الهولندي فيرجيل فان دايك والإنجليزي جو جوميز عن بطولة يورو 2020 الصيف المقبل هو الاحتمال الأقرب.

الثنائي يغيب عن صفوف ليفربول منذ عدة أشهر بسبب إصابات قوية، ومن المتوقع استمرار غيابهما حتى نهاية الموسم.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لست أنا صاحب قرار مشاركة فان دايك أو جوميز في بطولة اليورو".

وأضاف "لكن لكي أكون صريحًا، فالمعلومة التي لدي هي أن غيابهما عن البطولة هو الاحتمال الأقرب".

وشدد "لا أعني أنني أريد منعهما من الانضمام لمنتخبات بلادهما، ولكني أقصد أن حجم الإصابة هو ما قد يمنعهما من ذلك".

وتابع "نتمنى أن يكونا جاهزين للانضمام لنا في الفترة التحضيرية للموسم الجديد".

وأكمل "موقف جويل ماتيب لا يختلف عنهما".

وأوضح "هذه إصابات خطيرة، وهذا ليس الوقت للتحدث عن مشاركتهما في إحدى البطولات. بالطبع سأرحب بأي مفاجأة سارة مثل أن أراهم في التدريبات الجماعية قريبًا، ولكن لم يخبرني أحد بذلك".

وواصل "فان دايك عاد إلى الركض، بعكس جوميز، أما ماتيب فيبدو أبعد منهما في الوقت الحالي، ولكن هذا طبيعي بالنظر إلى طبيعة الإصابات كما قلت".

واستمر "سنكون سعداء للغاية عندما يشاركون في التدريبات في الفترة التحضيرية، أما مشاركتهما في بطولة اليورو فلا أفكر فيها ولا شأن لي بها".

وأتم "لا أعلم متى يجب أن تعود لكي تكون جاهزًا للعب في اليورو. قبلها بأسبوع؟ يوم انطلاق البطولة؟ لا أعلم. أتفهم الاهتمام بهذا الأمر، ولكن القرار ليس بأيدينا. في النهاية الأمر مرهون بجاهزيتهما".

وتقام بطولة يورو 2020، التي تأجلت لمدة عام بسبب انتشار فيروس كورونا، في الفترة من 11 يونيو إلى 11 يوليو المقبلين.