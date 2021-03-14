قائد أستون فيلا السابق: التخلي عن المحمدي سيكون خطأ كبيرا

الأحد، 14 مارس 2021 - 13:23

كتب : FilGoal

أحمد المحمدي ضد ولفرهامبتون

وصف جابرييل أجبونلاهور نجم أستون فيلا السابق إمكانية تخلي الفريق عن لاعبه أحمد المحمدي بالخطأ الكبير.

وقال أجبونلاهور في تصريحات لموقع فوتبول إنسايدر: "أعتقد أن تفكير أستون فيلا في التخلي عن المحمدي هذا سيكون خطأ كبيرا".

وأضاف "المحمدي جدير بالثقة، مدرب أستون فيلا سمح لفيدريك جيلبيرت بالخروج على سبيل الإعارة لأنه يعرف قيمة المحمدي".

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وينتهي تعاقد لاعب سندرلاند السابق مع أستون فيلا بنهاية هذا الموسم.

وأكمل "المحمدي لاعب محبوب وسط الفريق ومحترف رائع، كما أن استمرار عطائه في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى هذا العمر يعد أمرا مهما".

وشدد أجبونلاهور "أعتقد أنهم سيرتكبون خطأ في حالة التخلي عنه، جيلبرت لاعب جيد لكني أعتقد أن أحمد أفضل منه".

المحمدي استغل غياب ماتي كاش بسبب الإصابة وظهر في التشكيل الأساسي للفيلانز في المباريات الـ4 الأخيرة، في ظل إعارة جيلبيرت لستراسبورج حتى نهاية الموسم.

وواصل "نحن لا نعرف كم من الوقت سيغيب كاش مما قد يعطي المحمدي فرصة للظهور أكثر خلال الشهرين المقبلين"

وأردف قائد الفيلانز السابق "أنا متأكد من أن أداء المحمدي سيعطيه فرصة جيدة لإقناع النادي بالتجديد له".

وأتم "المحمدي يحب الاستمرار في أستون فيلا وأشعر أن تجديد تعاقده سيكون قرارا حكيما من دين سميث".

ولعب المحمدي 125 مباراة بقميص أستون فيلا في جميع المسابقات منذ انتقاله من هال سيتي في صيف 2017.

في هذا الموسم ظهر المدافع البالغ من العمر 33 عاما في 13 مباراة فقط.

أحمد المحمدي أستون فيلا
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