بيرلو للاعبيه: الموسم لم ينته بعد.. أمامنا 13 مباراة ونهائي

الأحد، 14 مارس 2021 - 12:38

كتب : FilGoal

لاعبو يوفنتوس يحتفلون بهدف ألفارو موراتا في لاتسيو

وجه أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس رسالة للاعبيه قبل مواجهة كالياري وهي المباراة الأولى التي يلعبها الفريق عقب توديع دوري أبطال أوروبا.

يوفنتوس ودع دوري الأبطال من مرحلة دور الـ16 على يد بورتو، كما أنه يعاني في الدوري الإيطالي، إذ يبتعد عن إنتر المتصدر بـ10 نقاط.

وقال بيرلو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "تعرضنا لضربة قوية بالخروج من دوري الأبطال، والفريق يتعافى في الوقت الحالي من هذا الأمر".

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وأضاف "تدربنا معًا وعدنا إلى العمل، سنواجه فريق كالياري الذي قام بتغيير على مستوى المدرب وهو ما أعقبه نتائج مميزة".

وأوضح بيرلو "ستكون مباراة هامة، علينا أن نلعب المباراة بروح الفريق."

وتابع رسالته للاعبيه "يجب أن نظهر بحماس كبير أمام كالياري، في الأوقات الصعبة نحتاج إلى أن نظهر أفضل ما لدينا، علينا أن نُظهر أننا يوفنتوس".

وأتم "نحن في شهر مارس، الموسم لم ينته بعد مازال لدينا 13 مباراة ونهائي، الأهداف لم تتغير، وتحقيقها يتوقف علينا".

يذكر أن يوفنتوس سيواجه أتالانتا في نهائي كأس إيطاليا يوم 19 مايو المقبل.

أندريا بيرلو يوفنتوس
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