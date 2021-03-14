قائمة بيراميدز – غياب دييجو رولان والسعيد امام نومونجو

الأحد، 14 مارس 2021 - 12:32

كتب : FilGoal

احتفال دييجو رولان بهدف بيراميدز الأول ضد راسينج الإيفواري (عبر حسابات بيراميدز)

يغيب دييجو رولان المهاجم الأوروجواني عن بيراميدز أمام نومونجو، فيما يستمر غياب عبد الله السعيد للإصابة.

أعلن رودولفو أروابارينا المدرب الأرجنتيني لـ بيراميدز، قائمة فريقه المسافرة إلى تنزانيا لمواجهة نومونجو.

قائمة بيراميدز شهدت غياب دييجو رولان، فيما يتواجد رمضان صبحي في القائمة المسافرة.

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وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - عبد الرحمن أيمن.

الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أسامة جلال.

الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر.

الهجوم: دودو الجباس - جون أنتوي.

وتغادر بعثة بيراميدز في الثانية ظهر اليوم على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي لإراحة جميع أفراد البعثة، على أن تصل في العاشرة والنصف مساء إلى دار السلام.

ويلعب بيراميدز مع نومونجو يوم الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية.

في الكونفدرالية بيراميدز نومونجو
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