حوار – ناثان فيليبس يحكي عن مغامرة مباراته الأولى بقميص ليفربول.. ونصائح فان دايك التي لا تنتهي

في حوار مطول، تحدث ناثان فيليبس مدافع ليفربول عن مغامرته الأولى بقميص ليفربول في بطولتي الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا.

الإنجليزي الشاب تحدث أيضا عن رد فعله تجاه تعليقات الناس على مواقع التواصل الاجتماعي.

صاحب الـ23 عاما قضى غالبية الموسم الماضي مٌعارا لفريق شتوتجارت، وكان قريبا من الرحيل عن أنفيلد هذا الموسم.

عروض ناثان فيليبس لم يكتب لها الاكتمال، والسبب هو سلسلة الإصابات التي ضربت دفاع الحٌمر، وفي مقدمتهم فيرجيل فان دايك.

فان دايك نفسه الذي انهال على فيليبس بنصائح لا تتوقف، حكى ناثان عنها في الحوار التالي مع موقع Sportsbible.

وكل ما يلي على لسان ناثان فيليبس.

"لا، لم أكن متوترا أبدا قبل أولى مبارياتي في دوري الأبطال. كنت متشوق لسماع صافرة الحكم معلنا عن بداية اللقاء، وأن أبدأ اللعب".

"زملائي يسألوني عن شعوري وقت سماع نشيد الأبطال، لكن صدقا لم ألحظ ذلك، فقد كان تركيزي منصبا على المباراة ومتحمس للعب".

مباراة ناثان فيليبس الأولى مع ليفربول كانت أمام وست هام، فيما كانت أولى مبارياته في دوري أبطال أوروبا أمام ريد بول لايبزج.

نصائح فان دايك

"فان دايك أعطاني العديد من النصائح التي كانت وستكون مفيدة جدا بالنسبة لي، لأنه في نظري المدافع الأفضل في العالم".

فيرجيل فان دايك يغيب منذ عدة أشهر للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، تعرض له في دربي الميرسيسايد أمام إيفرتون، إثر تدخل عنيف من جوردان بيكفورد.

Memes فيسبوك

بعد مباراة ليفربول ولايبزج وخروج الحُمر بشباك نظيفة، وضع البعض شعر فان دايك على وجه ناثان فيليبس للتشبيه بينهما في الأداء الدفاعي.

عن ذلك قال فيليبس ضاحكا "بالنسبة لي إذا قمت بإطالة شعري وتضفيره، فلن تكون تلك القصة جيدة علي".

واحدة من أشهر الـmemes حول ناثان فيليبس، كانت عن تصريحه "قد أركل جدتي ولا أقبل بأن تهتز شباك ليفربول". تصريح انتشر على الإنترنت ببعض المزحات بين جماهير كرة القدم.

وعن ذلك قال فيليبس "أمي هي من رأت تلك المٌزحة وأرسلتها لي. قلت لها (أنت تفهمين بالتأكيد. شباك نظيفة تعني شباك نظيفة".

“My mum saw that one and I said, ‘I’m sure you’d understand, a clean sheet’s a clean sheet!’” Liverpool’s Nat Phillips reacts to the memes about his Champions League debut 😂 pic.twitter.com/FGLTTKtRj9 — SPORTbible (@sportbible) March 13, 2021

عودة فابينيو

"عودة فابينيو جعلت حيانها أسهل. يستطيع التقاط كل الكرات من خلفنا".

"في عديد من المناسبات، تكون الكرة أقرب للمهاجم ونبدأ في التجهز لأننا سنواجه هذا المهاجم واحد لواحد حتما. هنا يظهر فابينيو ويطير بقدميه الطويلتين، ويتعامل معها بطريقته".

فابينيو عاد من الإصابة، وعاد للمشاركة في وسط الملعب خلال مباراة ليفربول ولايبزج.

ليفربول فاز في المباراة بهدفين مقابل لا شيء لـ محمد صلاح، وساديو ماني، ليتأهل الفريق إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأخيرا، تحدث فيليبس عن حديث كلوب له بعد المباراة، فقال "عقب اللقاء، جاء يورجن كلوب إلى الملعب واحتضن الجميع، ثم جال لي وقال (لقد قدمت مباراة كبيرة)، وكان سعيدا حقا لأجلي".