منافس الزمالك – غياب شعلالي عن قائمة الترجي

يغيب غيلان شعلالي لاعب وسط الترجي أمام الزمالك، فيما يأتي الفريق التونسي إلى القاهرة بقائمة مكتملة عدا ذلك.

أعلن مٌعين شعباني مدرب الترجي، قائمة فريقه لمواجهة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

قائمة الترجي شهدت غياب غيلان شعلالي لاعب الوسط التونسي عن الأسماء المسافرة إلى مصر.

وجاءت قائمة الترجي كالتالي:

حراسة المرمى: مٌعز بن شريفية – فاروق بن مصطفى – محمد صديق دبشي – وسيم كاروي.

الدفاع: حمدي النقاز – محمد أمين المساكني – إلياس شتي – محمد أمين بن حميدة – حسين ربيع – عبد القادر بدران – محمد علي يعقوبي – خليل شمام.

الوسط: فوسيني كوليبالي – سيدريك جبو – محمد علي بن رمضان – عبد الرؤوف بن غيث – أنيس البدري – حمدو الهوني – علاء الدين مرزوقي – عبد الرحمن مزيان.

الهجوم: خالد عبد الباسط – طه ياسين الخنيسي – ويليام توجوي – نسيم بن خليفة.

ويلعب الزمالك مع الترجي يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.