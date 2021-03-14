شكوك حول لحاق فيرمينو بلقاء ولفرهامبتون

تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول في مباراة ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي مساء الإثنين.

اللاعب البرازيلي غاب عن آخر مباراتين لليفربول بسبب الإصابة، ويأمل اللحاق بمواجهة ولفرهامبتون.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "فيرمينو لم يكن معنا في الأيام الأخيرة، لكن هذا يعني أنه لا يستطيع اللعب".

وأضاف "لدينا اجتماع مع الطاقم الطبي وسنرى، نتمنى أن يعود فيرمينو للفريق".

وأوضح كلوب "في الوقت الحالي بقية اللاعبين لائقون بدنيًا للمشاركة أمام ولفرهامبتون".

ويحتل ليفربول المركز الثامن في الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، بينما يتواجد الذئاب في المركز الـ13 برصيد 35 نقطة.

عقب مباراة ولفرهامبتون لن يلعب ليفربول مرة أخرى سوى يوم الثالث من أبريل المقبل، بسبب فترة التوقف الدولي.