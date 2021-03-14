شكوك حول لحاق فيرمينو بلقاء ولفرهامبتون

الأحد، 14 مارس 2021 - 11:32

كتب : FilGoal

ليفربول - مانشستر سيتي - فيرمينو

تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول في مباراة ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي مساء الإثنين.

اللاعب البرازيلي غاب عن آخر مباراتين لليفربول بسبب الإصابة، ويأمل اللحاق بمواجهة ولفرهامبتون.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "فيرمينو لم يكن معنا في الأيام الأخيرة، لكن هذا يعني أنه لا يستطيع اللعب".

أخبار متعلقة
ماركا: بايرن ميونيخ يرغب في ضم فالفيردي.. وريال مدريد يرفض التخلي عن لاعبه سيميوني: ريال مدريد وبرشلونة لن يخسران أي مباراة حتى نهاية الموسم تقرير: تأخر عودة فاتي لتدريبات برشلونة ضربة قوية لـ لابورتا بعد اعتذار ذراعه الاقتصادي عن تولي منصب النائب في برشلونة

وأضاف "لدينا اجتماع مع الطاقم الطبي وسنرى، نتمنى أن يعود فيرمينو للفريق".

وأوضح كلوب "في الوقت الحالي بقية اللاعبين لائقون بدنيًا للمشاركة أمام ولفرهامبتون".

ويحتل ليفربول المركز الثامن في الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، بينما يتواجد الذئاب في المركز الـ13 برصيد 35 نقطة.

عقب مباراة ولفرهامبتون لن يلعب ليفربول مرة أخرى سوى يوم الثالث من أبريل المقبل، بسبب فترة التوقف الدولي.

روبرتو فيرمينو ليفربول ولفرهامبتون
نرشح لكم
أخر الأخبار
بيرلو للاعبيه: الموسم لم ينته بعد.. أمامنا 13 مباراة ونهائي دقيقة | الدوري الإيطالي
قائمة بيراميدز – غياب دييجو رولان والسعيد امام نومونجو 6 دقيقة | الكونفدرالية
حوار – ناثان فيليبس يحكي عن مغامرة مباراته الأولى بقميص ليفربول.. ونصائح فان دايك التي لا تنتهي 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ذا أثليتك: الحكومة البريطانية تخطط لعودة الجماهير للمدرجات من خلال كأس الاتحاد الإنجليزي 20 دقيقة | أوروبا
آس: بايرن ميونيخ تقدم بعرض لضم ساؤول 46 دقيقة | الدوري الإسباني
منافس الزمالك – غياب شعلالي عن قائمة الترجي 55 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
شكوك حول لحاق فيرمينو بلقاء ولفرهامبتون ساعة | الدوري الإنجليزي
القصة الكاملة لـ اشتباكات قوية بين الشرقية للدخان والفيوم بسبب هدف "غير أخلاقي" ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمير مرتضى يعلق عبر في الجول على عودة كارتيرون لتدريب الزمالك 2 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب إقالة باتشيكو 3 في الجول يكشف – شروط كارتيرون التي قبلها الزمالك.. والتكاليف التي يتحملها النادي 4 استبعاد وموقف النتائج.. ماذا تقول لائحة كاف في شكوى سيمبا ضد المريخ
قد ينال إعجابك