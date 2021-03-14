بعثة الأهلي تصل الكونغو لمواجهة فيتا كلوب

وصلت بعثة النادي الأهلي إلى الكونغو الديموقراطية، تمهيدا لمواجهة فيتا كلوب.

واستقلت بعثة الأهلي طائرة خاصة من القاهرة إلى كينشاسا عاصمة الكونغو الديموقراطية.

الأهلي يواجه فيتا كلوب في الثالثة عصر الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وكان حمدي شعبان سفير مصر في الكونغو باستقبال البعثة في المطار.

الأهلي تعادل مع فيتا كلوب في القاهرة بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة.

ويحتاج الأهلي للفوز أو تفادي الخسارة على الأقل للحفاظ على آماله في التأهل لربع النهائي.