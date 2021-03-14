بعثة الأهلي تصل الكونغو لمواجهة فيتا كلوب

الأحد، 14 مارس 2021 - 00:20

كتب : حسام نور الدين

بعثة الأهلي تصل الكونغو الديموقراطية لمواجهة فيتا كلوب

وصلت بعثة النادي الأهلي إلى الكونغو الديموقراطية، تمهيدا لمواجهة فيتا كلوب.

واستقلت بعثة الأهلي طائرة خاصة من القاهرة إلى كينشاسا عاصمة الكونغو الديموقراطية.

الأهلي يواجه فيتا كلوب في الثالثة عصر الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

أخبار متعلقة
فيتا كلوب: المنافسة لم تحسم بعد.. ولهذا السبب سنلعب ضد الأهلي نهارا قائمة الأهلي - عودة أيمن أشرف وطاهر.. وظهور ناصر ماهر لمواجهة فيتا كلوب مران الأهلي - عودة أيمن أشرف وطاهر يواصل التأهيل قبل السفر للقاء فيتا كلوب الأهلي يعلن غياب علي معلول وعودة أيمن أشرف وطاهر أمام فيتا كلوب

وكان حمدي شعبان سفير مصر في الكونغو باستقبال البعثة في المطار.

الأهلي تعادل مع فيتا كلوب في القاهرة بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة.

ويحتاج الأهلي للفوز أو تفادي الخسارة على الأقل للحفاظ على آماله في التأهل لربع النهائي.

في إفريقيا الأهلي فيتا كلوب
نرشح لكم
أخر الأخبار
ضربة قوية لـ لابورتا بعد اعتذار ذراعه الاقتصادي عن تولي منصب النائب في برشلونة 5 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: تأخر عودة فاتي لتدريبات برشلونة 16 دقيقة | الدوري الإسباني
محاميه: أحمد الشناوي فاز بقضيته ضد الزمالك 24 دقيقة | الدوري المصري
مدرب حراس الزمالك: المداورة لا تصلح في مصر.. وأعمل مع الفريق بشكل مؤقت 40 دقيقة | الدوري المصري
"خدعة الدكة" تفشل في فك عقدة الـ 29 ساعة.. لكنها تكفي لتعثر أتليتكو أمام خيتافي 41 دقيقة | الدوري الإسباني
بعثة الأهلي تصل الكونغو لمواجهة فيتا كلوب 44 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
هشام إبراهيم: وفرنا 142 مليون جنيه لخزينة الزمالك.. وهذا سبب عودة كارتيرون 54 دقيقة | الدوري المصري
وعاد أجويرو للتسجيل.. مانشستر سيتي يضرب فولام بثلاثية 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمير مرتضى يعلق عبر في الجول على عودة كارتيرون لتدريب الزمالك 2 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب إقالة باتشيكو 3 في الجول يكشف – شروط كارتيرون التي قبلها الزمالك.. والتكاليف التي يتحملها النادي 4 استبعاد وموقف النتائج.. ماذا تقول لائحة كاف في شكوى سيمبا ضد المريخ
قد ينال إعجابك