وعاد أجويرو للتسجيل.. مانشستر سيتي يضرب فولام بثلاثية

عاد مانشستر سيتي للانتصارات في الدوري الإنجليزي وحقق الفوز على فولام بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ28 من المسابقة.

ونجح مانشستر سيتي في تحقيق الفوز بعدما خسر للمرة الأولى بعد 21 مباراة أمام مانشستر يونايتد في الجولة الماضية.

ليصل إلى النقطة 71 في صدارة الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد فولام عند النقطة 26 في المركز الـ18.

وصف المباراة

بدأ مانشستر سيتي المباراة بتشكيل حرص من خلاله جوسيب جوارديولا على إراحة بعض النجوم الأساسيين مثل كيفين دي بروين وإليكاي جوندوجان ورحيم ستيرلينج ورياض محرز.

بينما دفع بالمهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو أساسيا.

ومر الشوط الأول دون تسجيل أهداف ودون خطورة حقيقية من مانشستر سيتي على مرمى فولام.

لكن في الشوط الثاني انقلبت الأمور وبدأ مانشستر سيتي بقوة هجومية ليسجل المدافع جون ستونز هدف التقدم في الدقيقة 47 بعد متابعة لعرضية جواو كانسيلو.

ثم أضاف المهاجم البرازيلي جابريال جيسوس الهدف الثاني في الدقيقة 56.

قبل أن يختتم أجويرو الثلاثية في الدقيقة 60 من ركلة جزاء.

وهو الهدف الأول لأجويرو منذ 418 يوما في الدوري الإنجليزي.

الفوز أيضا قرب مانشستر سيتي أكثر من حسم لقب الدوري قبل 8 جولات من النهاية واتساع الفارق بينه وبين مانشستر يونايتد الذي يتبقى له مباراة إلى 17 نقطة.