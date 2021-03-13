فيتا كلوب: المنافسة لم تحسم بعد.. ولهذا السبب سنلعب ضد الأهلي نهارا

السبت، 13 مارس 2021 - 23:37

كتب : FilGoal

الأهلي - فيتا كلوب - دوري أبطال إفريقيا

يرى ديبا إيلونجا مدير الكرة في نادي فيتا كلوب الكونغولي أن المنافسة على التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لم تحسم حتى الآن، وذلك قبل مواجهة الأهلي.

وقال ديبا إيلونجا عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "بالتأكيد سيكون هناك وفدا لاستقبال بعثة الأهلي في المطار وسنحاول استقبالها بشكل جيد كما حدث معنا في القاهرة ونريد رد المعاملة بالمثل للأهلي في الكونغو باستقبال يليق بهذا النادي العريق وجماهيره".

وأضاف "عندما تتحدث عن الأهلي يجب أن تتحدث باحترام عن هذا الفريق العظيم حامل لقب بطولة إفريقيا والذي لا يزال محتفظا بفرص التأهل من دور المجموعات".

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وأكمل "بالتأكيد مواجهة الأهلي ستكون دون حضور الجماهير وهذه هي القواعد ويجب اتباعها في مثل هذه الظروف الصعبة من أجل وقف انتشار فيروس كورونا واحترام القواعد ضروري على الجميع ولن نكون استثناء لذلك".

وواصل "الجميع جاهز لمواجهة الأهلي وفي أفضل حالة ولا يوجد لدينا سوى لاعب واحد مصاب سنحاول تجهيزه للمباراة".

واستمر في تصريحاته "اللعب مع الأهلي صباحا؟ لا يمكن أن نسير عكس قواعد ومواعيد المباريات المحددة من اللجان المختصة في الاتحاد الإفريقي وهي نفس القواعد التي تطبق علينا عندما نلعب في شمال إفريقيا في طقس بارد ليلا ويكون علينا أن نتكيف مع هذه الأجواء الباردة وعلى لاعب كرة القدم المحترف أن يعتاد على المواقف والأجواء المختلفة".

وشدد "الأهلي وسيمبا وفيتا لا يزال لديهم فرصة كبيرة للتأهل من دور المجموعات والمريخ أصبح خارج المنافسة والأمور لن تحسم سوى مع صافرة آخر مباراة في المجموعة".

وأتم تصريحاته "الأهلي كبير ولا يمكن التحدث عن فرديات لاعبين ولديه الكثير من الأسلحة على كافة المستويات ويمكنه أن يسجل بطرق مختلفة والأمر لا يتوقف على حضور أو غياب لاعب".

ويلعب الأهلي يوم الثلاثاء مع فيتا كلوب في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر سيمبا التنزاني الترتيب برصيد 7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن فيتا كلوب الكونغولي صاحب المركز الثاني.

ويتذيل المريخ الترتيب برصيد نقطة واحدة.

الأهلي فيتا كلوب دوري أبطال إفريقيا
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