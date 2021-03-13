ظهير جالاتاسراي: الدفع بـ مصطفى محمد وفالكاو معا ساعدني كثيرا

أشاد مارسيلو ساراتشي لاعب جالاتاسراي بفكرة اللعب بثنائي هجومي صريح في وجود راداميل فالكاو ومصطفى محمد سويا.

مصطفى محمد النادي : جالاتا سراي جالاتا سراي

جالاتاسراي تجاوز قيصري سبور بثلاثية نظيفة، مباراة شهدت الدفع بالأناكوندا والنمر معا في الهجوم منذ البداية لأول مرة.

وصرّح ساراتشي بعد اللقاء: "أنا ظهير يحب الانطلاق في الهجوم، ولهذا ساعدني كثيرا اللعب بمهاجمين اثنين صريحين".

الظهير الأيسر الأوروجوياني أضاف: "لعبنا في الأمام بـ فالكاو ومصطفى محمد، وكلاهما يعرف أين عليه أن يركض ويستطيعان إنهاء الهجمات".

وأوضح: "لاحقا عندما لعبنا بمهاجم واحد صريح ظهرنا بشكل منضبط أيضا وكنا نعرف ما يجب علينا فعله على أرض الملعب".

وأتم: "في كل الحالات يجب على الفريق أن يتخذ القرارات الصحيحة".

وعاد مصطفى محمد للمشاركة مع جالاتا سراي بعد انتهاء إيقافه وبدأ المباراة من البداية، ولعب 76 دقيقة.

ونجح فالكاو في تسجيل الهدف الأول لجالاتا سراي بتسديدة مباشرة للكرة بعد عرضية من الناحية اليسرى في الدقيقة 44.

الفوز رفع رصيد جالاتا سراي إلى النقطة 61 في المركز الثاني خلف بشكتاش المتصدر الذي يتبقى له مباراة، وبفارق نقطتين عنه.