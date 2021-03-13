ظهير جالاتاسراي: الدفع بـ مصطفى محمد وفالكاو معا ساعدني كثيرا

السبت، 13 مارس 2021 - 23:31

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - جالاتاسراي

أشاد مارسيلو ساراتشي لاعب جالاتاسراي بفكرة اللعب بثنائي هجومي صريح في وجود راداميل فالكاو ومصطفى محمد سويا.

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

جالاتا سراي

جالاتاسراي تجاوز قيصري سبور بثلاثية نظيفة، مباراة شهدت الدفع بالأناكوندا والنمر معا في الهجوم منذ البداية لأول مرة.

وصرّح ساراتشي بعد اللقاء: "أنا ظهير يحب الانطلاق في الهجوم، ولهذا ساعدني كثيرا اللعب بمهاجمين اثنين صريحين".

أخبار متعلقة
بمشاركة مصطفى محمد.. جالاتا سراي يضرب قيصري سبور بثلاثية تشكيل جالاتا سراي – مصطفى محمد يجاور فالكاو في الهجوم أمام قيصري سبور قائمة جالاتاسراي - عودة مصطفى محمد لمواجهة قيصري سبور

الظهير الأيسر الأوروجوياني أضاف: "لعبنا في الأمام بـ فالكاو ومصطفى محمد، وكلاهما يعرف أين عليه أن يركض ويستطيعان إنهاء الهجمات".

وأوضح: "لاحقا عندما لعبنا بمهاجم واحد صريح ظهرنا بشكل منضبط أيضا وكنا نعرف ما يجب علينا فعله على أرض الملعب".

وأتم: "في كل الحالات يجب على الفريق أن يتخذ القرارات الصحيحة".

وعاد مصطفى محمد للمشاركة مع جالاتا سراي بعد انتهاء إيقافه وبدأ المباراة من البداية، ولعب 76 دقيقة.

ونجح فالكاو في تسجيل الهدف الأول لجالاتا سراي بتسديدة مباشرة للكرة بعد عرضية من الناحية اليسرى في الدقيقة 44.

الفوز رفع رصيد جالاتا سراي إلى النقطة 61 في المركز الثاني خلف بشكتاش المتصدر الذي يتبقى له مباراة، وبفارق نقطتين عنه.

مصطفى محمد
نرشح لكم
أخر الأخبار
سيميوني: ريال مدريد وبرشلونة لن يخسران أي مباراة حتى نهاية الموسم 3 ساعة | الدوري الإسباني
ضربة قوية لـ لابورتا بعد اعتذار ذراعه الاقتصادي عن تولي منصب النائب في برشلونة 3 ساعة | الدوري الإسباني
تقرير: تأخر عودة فاتي لتدريبات برشلونة 3 ساعة | الدوري الإسباني
محاميه: أحمد الشناوي فاز بقضيته ضد الزمالك 3 ساعة | الدوري المصري
مدرب حراس الزمالك: المداورة لا تصلح في مصر.. وأعمل مع الفريق بشكل مؤقت 4 ساعة | الدوري المصري
"خدعة الدكة" تفشل في فك عقدة الـ 29 ساعة.. لكنها تكفي لتعثر أتليتكو أمام خيتافي 4 ساعة | الدوري الإسباني
بعثة الأهلي تصل الكونغو لمواجهة فيتا كلوب 4 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
هشام إبراهيم: وفرنا 142 مليون جنيه لخزينة الزمالك.. وهذا سبب عودة كارتيرون 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمير مرتضى يعلق عبر في الجول على عودة كارتيرون لتدريب الزمالك 2 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب إقالة باتشيكو 3 في الجول يكشف – شروط كارتيرون التي قبلها الزمالك.. والتكاليف التي يتحملها النادي 4 استبعاد وموقف النتائج.. ماذا تقول لائحة كاف في شكوى سيمبا ضد المريخ
قد ينال إعجابك