بسبب خلافات بينهما.. شيفيلد يعلن رحيل مدربه كريس وايلدر

السبت، 13 مارس 2021 - 23:17

كتب : FilGoal

كريس وايلدر مدرب شيفيلد يونايتد السابق

أعلن نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي رحيل مدربه كريس وايلدر من تدريب الفريق بالاتفاق بين الطرفين.

واستمر كريس وايلدر في تدريب شيفيلد لمدة 5 سنوات وقاد الفريق للتأهل للدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

ويحتل شيفيلد المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة بعد مرور 28 جولة ويقترب من الهبوط.

أخبار متعلقة
ذا أثليتك: لاعبو ليفربول سخروا من صلاح بعد تغريدة رامي عباس دون أن يسجل هالاند.. دورتموند يعمق جراح هيرتا

وذكرت شبكة أخبار "سكاي سبورتس" أن سبب رحيل كريس وايلدر هو عدم الاتفاق على عدة نقاط خاصة بمستقبل الفريق وصفقات الموسم الجديد.

كما أشارت "سكاي سبورتس" إلى أن المدرب دخل في خلافات كثيرة مع إدارة نادي شيفيلد خلال الموسم الجاري.

ويستعد شيفيلد يونايتد لمواجهة ليستر سيتي غدا الأحد، في الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي.

شيفيلد يونايتد الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
نبيه: تواجد كارتيرون من قبل سيساعد الزمالك في الوقت الحالي 9 دقيقة | الدوري المصري
فيتا كلوب: المنافسة لم تحسم بعد.. ولهذا السبب سنلعب ضد الأهلي نهارا 27 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
ظهير جالاتاسراي: الدفع بـ مصطفى محمد وفالكاو معا ساعدني كثيرا 32 دقيقة | المحترفون
بسبب خلافات بينهما.. شيفيلد يعلن رحيل مدربه كريس وايلدر 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ذا أثليتك: لاعبو ليفربول سخروا من صلاح بعد تغريدة رامي عباس ساعة | المحترفون
دون أن يسجل هالاند.. دورتموند يعمق جراح هيرتا 2 ساعة | الدوري الألماني
في الدرجة الثانية - اشتباكات قوية بين الشرقية للدخان والفيوم بسبب هدف "غير أخلاقي" 2 ساعة | الدوري المصري
انتهت - فولام (0)-(3) سيتي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمير مرتضى يعلق عبر في الجول على عودة كارتيرون لتدريب الزمالك 2 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب إقالة باتشيكو 3 في الجول يكشف – شروط كارتيرون التي قبلها الزمالك.. والتكاليف التي يتحملها النادي 4 استبعاد وموقف النتائج.. ماذا تقول لائحة كاف في شكوى سيمبا ضد المريخ
قد ينال إعجابك