بسبب خلافات بينهما.. شيفيلد يعلن رحيل مدربه كريس وايلدر

أعلن نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي رحيل مدربه كريس وايلدر من تدريب الفريق بالاتفاق بين الطرفين.

واستمر كريس وايلدر في تدريب شيفيلد لمدة 5 سنوات وقاد الفريق للتأهل للدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

ويحتل شيفيلد المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة بعد مرور 28 جولة ويقترب من الهبوط.

وذكرت شبكة أخبار "سكاي سبورتس" أن سبب رحيل كريس وايلدر هو عدم الاتفاق على عدة نقاط خاصة بمستقبل الفريق وصفقات الموسم الجديد.

كما أشارت "سكاي سبورتس" إلى أن المدرب دخل في خلافات كثيرة مع إدارة نادي شيفيلد خلال الموسم الجاري.

ويستعد شيفيلد يونايتد لمواجهة ليستر سيتي غدا الأحد، في الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي.