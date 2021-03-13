إثارة الدقائق الأخيرة.. إنبي والمصري يتعادلان قبل توقف طويل

في آخر مبريات الفريقين قبل توقف طويل، تعادل إنبي والمصري في إثارة صنعتها الدقائق الأخيرة.

تعادل إنبي والمصري بهدف لكل فريق على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري.

سجل رامي صبري هدف إنبي من ركلة جزاء، فيما أدرك إيزي إيميكا التعادل للمصري.

التعادل رفع رصيد إنبي للنقطة الـ24 في المركز الرابع، فيما ارتفع رصيد النادي المصري للنقطة الـ23 في المركز السادس.

المباراة هي الأخيرة للفريقين في شهر مارس. المصري سيواجه طلائع الجيش يوم 3 أبريل، فيما يلعب إنبي مع الجونة يوم 2 أبريل.

التشكيل

علي ماهر بدأ بـ عصام ثروت في حراسة المرمى بسبب غياب أحمد مسعود للإيقاف، فيما قاد أحمد جمعة الهجوم بدلا من أوستين أموتو.

في المقابل، بدأ حلمي طولان بـ كريم طارق كأساسي، فيما قاد رامي صبري الدفاع.

وصف المباراة

شوط المباراة الأول كان شبه خاليا من الفرص للفريقين.

الفرصة الأخطر لـ إنبي كانت في الدقيقة السادسة بعد عرضية من الجهة اليمنى، قابلها كريم طارق بتصويبة مباشرة في العارضة.

في المقابل كانت أخطر فرص المصري في الدقيقة العاشرة من كرة وصلت إلى محمد عبد اللطيف "جريندو" داخل منطقة الجزاء، لكنه ادعى السقوط بدلا من التصويب تجاه المرمى.

محمود عاشور حكم اللقاء انتظر قرار تقنية الفيديو، قبل أن يحذر جريندو لعدم تكرار هذا التصرف.

الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني كانت أسرع قليلا، لكن أحمد رفعت أهدر أخطر فرص المصري في الدقيقة الـ53. تمريرة من عمر كمال إلى رفعت لخالي من الرقابة داخل منطقة الجزاء، لكنه سدد بجانب المرمى.

علي ماهر لجأ لدكته في الدقيقة الـ58. شارك حسن علي، وأوستين أموتو بدلا من أحمد شديد قناوي، وأحمد جمعة.

حسن علي في الدقيقة الـ59 سدد فور نزوله، لكن بعيدة عن المرمى.

أوستين أموتو البديل الآخر سدد أيضا في الدقيقة الـ61 فوق المرمى.

إنبي أهدر فرصة في منتهى الخطورة بالدقيقة الـ65 بعد بينية من دينوبيتر إلى كريم طارق الذي انفرد بالمرمى وسدد بجانب القائم.

حلمي طولان رد بإجراء ثلاثة تبديلات في الدقيقة الـ69. شارك أحمد العجوز، ومحمد المرسي، ومحمد شريف بدلا من محمد إسماعيلي، وكريم طارق، ومهاب ياسر.

وكان مصطفى سلطان هو ثالث تبديلات المصري في الدقيقة الـ73 بدلا من جريندو.

دقائق مشتعلة

بعد 88 دقيقة مملة، كانت الدقائقة المتبقية مشتعلة في اللقاء.

محمود عاشور احتسب ركلة جزاء قاتلة لإنبي في الدقيقة الـ88. انطلاقة من محمد شريف ودخل منطقة الجزاء، وأرسل عرضية أرضية اصطدمت بيد إسلام صلاح، لتٌحتسب ركلة جزاء.

رامي صبري نفذ ركلة الجزاء بنجاح، ليسجل الهدف الأول لإنبي.

وفي الدقيقة الـ91 سجل المصري هدف التعادل. عرضية رائعة من حسن علي، قابلها إيزي إيميكا برأسية أروع في المرمى مسجلا التعادل.

هدف هو الأول لـ إيزي إيميكا بقميص المصري منذ انضمامه للفريق.

إنبي أجرى آخر تبديلاته في الدقيقة الـ95 بدخول هشام عادل بدلا من دينوبيتر جودي.

دقائق المباراة التالية من الوقت الضائع مرت بهدوء، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

التعادل رفع رصيد إنبي للنقطة الـ24 في المركز الرابع، فيما ارتفع رصيد النادي المصري للنقطة الـ23 في المركز السادس.