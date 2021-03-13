إثارة الدقائق الأخيرة.. إنبي والمصري يتعادلان قبل توقف طويل

السبت، 13 مارس 2021 - 21:01

كتب : أحمد العريان

إيزي إيميكا مع المصري أمام النجوم

في آخر مبريات الفريقين قبل توقف طويل، تعادل إنبي والمصري في إثارة صنعتها الدقائق الأخيرة.

تعادل إنبي والمصري بهدف لكل فريق على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري.

سجل رامي صبري هدف إنبي من ركلة جزاء، فيما أدرك إيزي إيميكا التعادل للمصري.

أخبار متعلقة
مواعيد مباريات الجمعة 12 مارس 2021.. دربي فالنسيا ودوري مصري وإنجليزي وإيطالي قبل انتخابات مجلس فيفا.. مشاورات مكثفة للوفد المصري مع نظرائهم الأفارقة المصري: تفاجأنا من مطالب العراقي عند التجديد.. ولا يوجد عرض رسمي من الأهلي مواعيد مباريات السبت 13 مارس 2021.. سيتي يواجه فولام وإنبي ضد المصري

التعادل رفع رصيد إنبي للنقطة الـ24 في المركز الرابع، فيما ارتفع رصيد النادي المصري للنقطة الـ23 في المركز السادس.

المباراة هي الأخيرة للفريقين في شهر مارس. المصري سيواجه طلائع الجيش يوم 3 أبريل، فيما يلعب إنبي مع الجونة يوم 2 أبريل.

التشكيل

علي ماهر بدأ بـ عصام ثروت في حراسة المرمى بسبب غياب أحمد مسعود للإيقاف، فيما قاد أحمد جمعة الهجوم بدلا من أوستين أموتو.

في المقابل، بدأ حلمي طولان بـ كريم طارق كأساسي، فيما قاد رامي صبري الدفاع.

وصف المباراة

شوط المباراة الأول كان شبه خاليا من الفرص للفريقين.

الفرصة الأخطر لـ إنبي كانت في الدقيقة السادسة بعد عرضية من الجهة اليمنى، قابلها كريم طارق بتصويبة مباشرة في العارضة.

في المقابل كانت أخطر فرص المصري في الدقيقة العاشرة من كرة وصلت إلى محمد عبد اللطيف "جريندو" داخل منطقة الجزاء، لكنه ادعى السقوط بدلا من التصويب تجاه المرمى.

محمود عاشور حكم اللقاء انتظر قرار تقنية الفيديو، قبل أن يحذر جريندو لعدم تكرار هذا التصرف.

الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني كانت أسرع قليلا، لكن أحمد رفعت أهدر أخطر فرص المصري في الدقيقة الـ53. تمريرة من عمر كمال إلى رفعت لخالي من الرقابة داخل منطقة الجزاء، لكنه سدد بجانب المرمى.

علي ماهر لجأ لدكته في الدقيقة الـ58. شارك حسن علي، وأوستين أموتو بدلا من أحمد شديد قناوي، وأحمد جمعة.

حسن علي في الدقيقة الـ59 سدد فور نزوله، لكن بعيدة عن المرمى.

أوستين أموتو البديل الآخر سدد أيضا في الدقيقة الـ61 فوق المرمى.

إنبي أهدر فرصة في منتهى الخطورة بالدقيقة الـ65 بعد بينية من دينوبيتر إلى كريم طارق الذي انفرد بالمرمى وسدد بجانب القائم.

حلمي طولان رد بإجراء ثلاثة تبديلات في الدقيقة الـ69. شارك أحمد العجوز، ومحمد المرسي، ومحمد شريف بدلا من محمد إسماعيلي، وكريم طارق، ومهاب ياسر.

وكان مصطفى سلطان هو ثالث تبديلات المصري في الدقيقة الـ73 بدلا من جريندو.

دقائق مشتعلة

بعد 88 دقيقة مملة، كانت الدقائقة المتبقية مشتعلة في اللقاء.

محمود عاشور احتسب ركلة جزاء قاتلة لإنبي في الدقيقة الـ88. انطلاقة من محمد شريف ودخل منطقة الجزاء، وأرسل عرضية أرضية اصطدمت بيد إسلام صلاح، لتٌحتسب ركلة جزاء.

رامي صبري نفذ ركلة الجزاء بنجاح، ليسجل الهدف الأول لإنبي.

وفي الدقيقة الـ91 سجل المصري هدف التعادل. عرضية رائعة من حسن علي، قابلها إيزي إيميكا برأسية أروع في المرمى مسجلا التعادل.

هدف هو الأول لـ إيزي إيميكا بقميص المصري منذ انضمامه للفريق.

إنبي أجرى آخر تبديلاته في الدقيقة الـ95 بدخول هشام عادل بدلا من دينوبيتر جودي.

دقائق المباراة التالية من الوقت الضائع مرت بهدوء، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

التعادل رفع رصيد إنبي للنقطة الـ24 في المركز الرابع، فيما ارتفع رصيد النادي المصري للنقطة الـ23 في المركز السادس.

في الدوري المصري إنبي
نرشح لكم
أخر الأخبار
ماذا يحتاج ليفاندوفسكي ليكون الهداف التاريخي للدوري الألماني 4 دقيقة | الدوري الألماني
فلايوفيتش يحقق إنجازا لم يحدث لـ فيورنتينا منذ 57 عاما 9 دقيقة | الدوري الإيطالي
إثارة الدقائق الأخيرة.. إنبي والمصري يتعادلان قبل توقف طويل 37 دقيقة | الدوري المصري
زيدان: سعيد بالريمونتادا ولكني أفضل التسجيل مبكرا.. أريد مباريات هادئة 43 دقيقة | الدوري الإسباني
بمشاركة مصطفى محمد.. جالاتا سراي يضرب قيصري سبور بثلاثية ساعة | المحترفون
طبيب تونس يكشف لـ في الجول تشخيص إصابة معلول ومدة الغياب ساعة | الدوري المصري
بنزيمة: فزنا بفضل العمل الجماعي للفريق.. والهدف الثاني كان جميلا ساعة | الدوري الإسباني
إبراهيم عادل: سعيد بالانتصار على العبور.. وعلينا مواصلة النجاح في الكونفدرالية 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر موسيماني: لم أشاهد مباراة مثل تلك في حياتي.. وغضب شديد بسبب سؤال بواليا 2 أمير مرتضى يعلق عبر في الجول على عودة كارتيرون لتدريب الزمالك 3 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب إقالة باتشيكو 4 في الجول يكشف – شروط كارتيرون التي قبلها الزمالك.. والتكاليف التي يتحملها النادي
قد ينال إعجابك