زيدان: سعيد بالريمونتادا ولكني أفضل التسجيل مبكرا.. أريد مباريات هادئة

أبدى زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، سعادته بالفوز على إلتشي، لكنه اعترف بتفضيل شكل آخر من الانتصارات.

ريال مدريد قلب تأخره إلى فوز متأخر على ضيفه إلتشي بهدفي كريم بنزيمة في الجولة 27 من الدوري الإسباني.

وصرّح زيدان بعد اللقاء: "مشاعرنا جيدة بعد أن قلبنا المباراة، عانينا كثيرا لكننا آمنا بقدراتنا، سنحت لنا فرصتين أو 3 فرص للتسجيل قبلها لكننا لم نستغلها، لكن بمزيد من الصبر حققنا العودة في النهاية، النتيجة عادلة، سجلنا هدفين جميلين من لعبات مميزة".

وأضاف: "إلتشي لا يستقبل الكثير من الأهداف ويدافع بخطين من 4 لاعبين وأمامهما مهاجمين، فريق قوي بدنيا جدا، ولهذا يجب التحلي بالصبر في إيجاد المساحات وأن نغيّر الملعب من جانب إلى آخر".

وواصل: "حصلنا على فرصتين في نهاية الشوط الأول، وفي الشوط الثاني بعد التأخر في النتيجة توجب علينا التحلي بمزيد من الصبر الذي كان وسيلتنا لحصد النقاط الثلاث، لم نمتلك رفاهية إهدار مزيد من الفرص".

واعترف زيدان: "أنا معجب بشخصية الفريق التي تمكنه من التسجيل في أوقات متأخرة، لكني أفضّل أن نسجل مبكرا، أريد مباريات أكثر هدوءا".

وواصل: "نحن فريق يمتلك الشخصية ولا زلنا ننافس في بطولتين، سنؤمن بأنفسنا".

وسُئل زيدان عما إذا كان الدفع بـ 3 مدافعين كان لحماية سيرخيو راموس، فأجاب: "قمنا باتخاذ قرار اللعب بطريقة 3-5-2 لأننا أردنا استغلال أفضل للظهيرين، كان مجرد خيار طبقناه اليوم".

وأوضح: "حسنا، في النهاية فزنا، هناك شيء إيجابي يعطيه لنا أي رسم تكتيكي نعتمد عليه، حظينا بفرصتين أو 3 فرص قبل تلقي الهدف، صحيح لم نسجل، ولكن لا يجب علينا أن نعتقد أن طريقة اللعب تحدث تغييرا كبيرا".

وعلّق على ركلة الجزاء التي طالب راموس بالحصول عليها: "لن أتدخل في عمل الحكم، رأيت اللقطة، بالنسبة لنا يبدو أن هناك مخالفة، ولكن الحكم قرر شيئا آخر وانتهى الأمر".

وبرر سبب المعاناة أمام الفرق ذات الترتيب المتأخر: "إلتشي فريق يدافع بشكل ممتاز، يتكتل في الخلف ويعمل بجدية، إنهم أقوياء بدنيا وهذا صعّب علينا الأمر قليلا، دائما ما نعاني أمام الفرق التي تتكتل دفاعيا، علينا أن نجد حلا لمواجهة الفرق التي تدافع جيدا".





































إلتشي تقدّم في الشوط الثاني بواسطة داني كالفو، لكن كريم بنزيمة قلب المباراة وخطف الانتصار في وقتٍ متأخر بهدفين ثمينين.

ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 57 نقطة ويتقدّم مؤقتا إلى المركز الثاني بفارق نقطة عن برشلونة الثالث الذي لم يخض مباراته هذه الجولة بعد.

ويبتعد ريال مدريد عن المتصدر أتليتكو مدريد بفارق 5 نقاط مؤقتا في انتظار نتيجة مباراة الروخيبلانكوس أمام خيتافي.

فيما تجمّد رصيد إلتشي عند 24 نقطة في المركز 17 وبات مهددا بالعودة إلى مراكز الهبوط مرة أخرى.

ريال مدريد تجنب التعادل للمباراة الثالثة على التوالي بعد أن تحققت تلك النتيجة أمام ريال سوسيداد وأتليتكو مدريد في الجولتين السابقتين.

كما تجنب مدريد تكرار نتيجة الدور الأول أمام إلتشي نفسه الذي فرض التعادل وقتها على كتيبة زين الدين زيدان بهدف لكل طرف.

وأكمل ريال مدريد 8 مباريات متتالية دون هزيمة، قبل أيام على مواجهة أتالانتا في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء بعد الفوز ذهابا 1-0 في بيرجامو.

وتواصل السجل التاريخي السيئ لـ إلتشي في ملعب ريال مدريد إذ لم يفز عليه مطلقا في 24 زيارة.

الزيارات الـ 23 السابقة لـ إلتشي كانت لـ سانتياجو برنابيو، أمّا هذه المواجهة فهي الأولى ضد ريال مدريد في ألفريدو دي ستيفانو الذي يعد الملعب رقم 54 الذي يلعب عليه إلتشي في الدوري الإسباني الممتاز تاريخيًا.

رغم ذلك، فقد سبق لـ إلتشي الفوز على ملعب ألفريدو دي ستيفانو مرتين في مواجهتين أمام ريال مدريد كاستيا بالقسم الثاني، آخرهما عام 2012، ووقتها كان مدرب إلتشي هو فران إسكريبا أيضا.

المدرب العائد لتدريب إلتشي مؤخرا خسر أمام ريال مدريد للمرة التاسعة في مسيرته في مقابل تعادل دون أي انتصار على العملاق العاصمي.