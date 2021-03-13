طبيب تونس يكشف لـ في الجول تشخيص إصابة معلول ومدة الغياب

السبت، 13 مارس 2021 - 19:57

كتب : بسام أبو بكر

علي معلول - الأهلي والمقاولون العرب

كشف سٌهيل الشاملي طبيب منتخب تونس، تشخيص إصابة علي معلول ظهير أيسر الأهلي، ومدة علاج اللاعب.

وقال سُهيل الشاملي في تصريحات لـFilGoal.com: "رأيت تقرير إصابة معلول. اللاعب يعالج عندي حاليا".

وأوضح "إصابته معلول عادية جدا سببها الإرهاق ولا تدعو للقلق".

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وأتم "اللاعب يحتاج من 3 إلى 4 أسابيع راحة، بعدها يعود للملاعب".

FilGoal.com كشف في وقت سابق بأن علي معلول سافر إلى تونس لاستكمال العلاج والتأهيل رفقة منتخب تونس رغم تجدد آلامه في نفس موضع الإصابة، وتأكد غيابه عن مباريات نسور قرطاج. (طالع التفاصيل)

وعانى معلول من مزق في العضلة الخلفية تعرض له في لقاء الأهلي وبايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية في المباراة التي أقيمت في الثامن من شهر فبراير الماضي.

وشارك معلول مع الأهلي في 12 مباراة خلال الموسم الجاري سجل خلالهم هدفين وصنع ستة.

علي معلول تونس الأهلي
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