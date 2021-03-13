خبر في الجول – معلول ينضم لمنتخب تونس رغم تجدد إصابته

ينضم علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي إلى معسكر منتخب تونس المقبل رغم تأكد تجدد آلامه في نفس موضع الإصابة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن علي معلول غادر مصر متجها لتونس مسقط رأسه، من أجل اللحاق بالتجمع الخاص بمنتخب تونس حسب الأجندة الدولية.

وطلب مدرب تونس تواجد علي معلول رغم الإصابة، إذ سيخضع اللاعب لفحص طبي وبرنامج علاجي وتأهيلي تابع للمنتخب.

الأهلي وافق على تلك الخطوة بعد تجدد إصابة اللاعب، وتأكد غيابه عن المباريات المقبلة للفريق.

وسيعود معلول للقاهرة عقب انتهاء تجمع منتخب تونس مباشرة.

وعانى معلول من مزق في العضلة الخلفية تعرض له في لقاء الأهلي وبايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية في المباراة التي أقيمت في الثامن من شهر فبراير الماضي.

وشارك معلول مع الأهلي في 12 مباراة خلال الموسم الجاري سجل خلالهم هدفين وصنع ستة.