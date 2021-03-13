بنزيمة: فزنا بفضل العمل الجماعي للفريق.. والهدف الثاني كان جميلا

أرجع كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد الفضل في الانتصار الثمين على إلتشي إلى العمل الجماعي للفريق.

ريال مدريد قلب تأخره إلى فوز متأخر على ضيفه إلتشي بهدفي كريم بنزيمة في الجولة 27 من الدوري الإسباني.

وصرّح بنزيمة بعد اللقاء: "هذا الفوز حدث نتيجة عمل الفريق بأكمله، لم يكن انتصارا سهلا، فقد واجهنا فريقا منظما بشكل مميز على المستوى الدفاعي".

وأضاف: "الفرق التي تتراجع إلى الدفاع بالكامل تصعّب الأمور علينا، لكننا فزنا بالشجاعة وحصدنا النقاط الثلاث".

وتابع: "الشوط الأول كان غريبا، لكننا دخلنا الشوط الثاني برغبة أكبر وسجلنا هدفين".

وواصل: "من المهم أن يساهم اللاعبين الذين يدخلون كبدلاء وهذا ما حدث".

وأتم: "الهدف الثاني جميل ويساوي 3 نقاط، أنا سعيد للغاية".





































إلتشي تقدّم في الشوط الثاني بواسطة داني كالفو، لكن كريم بنزيمة قلب المباراة وخطف الانتصار في وقتٍ متأخر بهدفين ثمينين.

ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 57 نقطة ويتقدّم مؤقتا إلى المركز الثاني بفارق نقطة عن برشلونة الثالث الذي لم يخض مباراته هذه الجولة بعد.

ويبتعد ريال مدريد عن المتصدر أتليتكو مدريد بفارق 5 نقاط مؤقتا في انتظار نتيجة مباراة الروخيبلانكوس أمام خيتافي.

فيما تجمّد رصيد إلتشي عند 24 نقطة في المركز 17 وبات مهددا بالعودة إلى مراكز الهبوط مرة أخرى.

ريال مدريد تجنب التعادل للمباراة الثالثة على التوالي بعد أن تحققت تلك النتيجة أمام ريال سوسيداد وأتليتكو مدريد في الجولتين السابقتين.

كما تجنب مدريد تكرار نتيجة الدور الأول أمام إلتشي نفسه الذي فرض التعادل وقتها على كتيبة زين الدين زيدان بهدف لكل طرف.

وأكمل ريال مدريد 8 مباريات متتالية دون هزيمة، قبل أيام على مواجهة أتالانتا في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء بعد الفوز ذهابا 1-0 في بيرجامو.

وتواصل السجل التاريخي السيئ لـ إلتشي في ملعب ريال مدريد إذ لم يفز عليه مطلقا في 24 زيارة.

الزيارات الـ 23 السابقة لـ إلتشي كانت لـ سانتياجو برنابيو، أمّا هذه المواجهة فهي الأولى ضد ريال مدريد في ألفريدو دي ستيفانو الذي يعد الملعب رقم 54 الذي يلعب عليه إلتشي في الدوري الإسباني الممتاز تاريخيًا.

رغم ذلك، فقد سبق لـ إلتشي الفوز على ملعب ألفريدو دي ستيفانو مرتين في مواجهتين أمام ريال مدريد كاستيا بالقسم الثاني، آخرهما عام 2012، ووقتها كان مدرب إلتشي هو فران إسكريبا أيضا.

المدرب العائد لتدريب إلتشي مؤخرا خسر أمام ريال مدريد للمرة التاسعة في مسيرته في مقابل تعادل دون أي انتصار على العملاق العاصمي.