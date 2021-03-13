في الجول يكشف – كيف يفكر الزمالك لمدرب الحراس.. اسم مؤقت وحل أجنبي مطروح

استقر نادي الزمالك على تواجد وليد إبراهيم كمدرب مؤقت لحراس المرمى خلفا لـ عمرو عبد السلام.

وسيقود وليد إبراهيم مران حراس المرمى بداية من غد الأحد استعدادا لمواجهة الترجي.

من جهة أخرى، تواصل باتريس كارتيرون مدرب الزمالك الجديد، مع أرتور أوليفيرا مدرب حراس نادي التعاون للحاق به في الجهاز الفني لنادي الزمالك.

أرتور أوليفيرا طلب مهلة للرد على كارتيرون، على أن يرد خلال ساعات.

الزمالك يفكر أيضا في اسم توماس جروتر مدرب حراس الزمالك السابق في عهد كريستيان جروس.

وإذا لم يستطع الزمالك الوصول إلى اتفاق نهائي مع أحد الاسمين الأجنبيين، فسيكون وليد إبراهيم مدربا لحراس الفريق بشكل دائم.

وليد إبراهيم عمل من قبل كمدرب للحراس في قطاع الناشئين بنادي الزمالك، وكذلك في ناديي طنطا والاتحاد السكندري.

وكانت آخر محطات وليد إبراهيم التدريبية في الجهاز الفني لنادي الاتحاد السكندري، وقت ولاية محمد عمر مدرب الفريق الأسبق.

كان عمرو عبد السلام مدرب حراس الزمالك السابق قد تقدم باستقالته، وصرح لـFilGoal.com بأن قراره لحماية حراس الزمالك. (طالع التفاصيل)

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.