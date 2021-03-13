مدرب حراس الزمالك لـ في الجول: تقدمت باستقالتي.. وهذه أسباب قراري

السبت، 13 مارس 2021 - 16:41

كتب : أحمد شوقي صلاح

مدرب حراس الزمالك - الزمالك - الصورة من الموقع الرسمي للنادي

قال عمرو عبد السلام مدرب حراس الزمالك إنه تقدم باستقالته من منصبه في النادي موضحا الأسباب التي دفعته لهذا القرار، وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح عبد السلام قائلا: "تقدمت باستقالتي من منصبي وأخطرت الجهاز الفني اليوم بقراري"

ولكن ما هي أسباب الاستقالة؟

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أجاب عبد السلام: "طيلة الفترة الماضية تعرض حراس الزمالك لهجوم ممنهج واهتام بسوء الأداء بسبب مدرب الحراس".

وواصل "لذلك فضلت رفع الضغط عن الحراس لأنهم مثل أبنائي والزمالك يمتلك الحراس الأفضل في مصر، وفضلت مصلحة الفريق على مصلحتي الخاصة بالاستمرار".

وتابع "أؤكد أن حراس مرمى الزمالك بخير، ولم تهتز شباك الفريق سوى بـ6 أهداف في الدوري وإفريقيا، فهل من الطبيعي أن يتعرض الحراس للهجوم؟".

وأتم "إذا كان السبب أنا والهجوم ضدي فأنا أحمدي حراس الزمالك بالاستقالة وأتمنى التوفيق للنادي".

وتولى عبد السلام مهمة تدريب حراس الزمالك في ديسمبر 2019، وسبق له تولي منصب مدرب حراس المرمى في الإنتاج الحربي في 2017 وسبق له العمل في منتخبات الناشئين.

وبدأ عبد السلام التدريب في قطاع الناشئين بالزمالك فترة محمود سعد، بعد ذلك عمل في فريق طلائع الجيش، وكان مع منتخب الشباب فترة ربيع ياسين.

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