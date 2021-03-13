انتهت في الدوري - إنبي (1)-(1) المصري.. التعادل يُنهي اللقاء

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنبي والمصري، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بالتعادل

ق. 91 جووول التعادل للمصري. عرضية رائعة من حسن علي، قابلها إيزي إيميكا برأسية في المرمى مسجلا التعادل.

ق. 89 جووول أول لإنبي عن طريق رامي صبري.

ق. 88 ركلة جزاء لإنبي بعد لمسة يد على إسلام صلاح.

ق. 73 مصطفى سلطان يشارك بدلا من جريندو.

ق. 69 ثلاثة تبديلات لإنبي بدخول أحمد العجوز، ومحمد المرسي، ومحمد شريف بدلا من محمد إسماعيلي، وكريم طارق، ومهاب ياسر.

ق. 65 تمريرة رائعة من دينو بيتر إلى كريم طارق لينفرد ويسدد بجانب القائم.

ق. 61 تصويبة من أوستين أموتو فوق المرمى.

ق. 58 تبديلان لعلي ماهر بدخول حسن علي وأوستين أموتو بدلا من أحمد شديد قناوي وأحمد جمعة.

ق. 53 أخطر فرص المصري. تمريرة من عمر كمال إلى أحمد رفعت الخالي من الرقابة داخل منطقة الجزاء، لكن يسدد خارج المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 6 عرضية من الجهة اليمنى، قابلها كريم طارق بتصويبة مباشرة في العارضة.

بداية المباراة