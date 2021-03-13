الكونغولي فيرون موسينجو يتولى منصب الأمين العام لـ كاف.. والإعلان عن النواب الخمسة

السبت، 13 مارس 2021 - 17:22

كتب : محمد عبد العظيم

فيرون ماسينجو

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن تعيين الكونغولي فيرون موسينجو كأمين عام جديد للاتحاد.

ويتولى موسينجو منصب رئيس قسم الاتحادات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ويخلف عبد المنعم باه الذي انتهت فترته رسميا.

ويعد فيرون موسينجو هو المشرف المباشر على اللجنة الخماسية واللجنة الثلاثية في إشرافهما على الاتحاد المصري لكرة القدم خلال آخر عام ونصف.

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كما أعلن كاف عن تعيين الموريتاني أحمد ولد يحيى كعضو للجنة التنفيذية.

وتولى السنغالي أوجستين سنبور منصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الإفريقي، وذلك بعد انسحابه من السباق على منصب الرئيس في وقتٍ سابق حاله حال ولد يحيى.

وتولى ولد يحيى نفسه منصب النائب الثاني للرئيس، فيما تولى الجيبوتي سليمان وايبري منصب النائب الثالث، وتولى الكاميروني سيدو مبومبو منصب النائب الرابع، وأخيرا تولت كنيزات إبراهيم –من جزر القمر- منصب النائب الخامس.

وجاءت تلك القرارات على هامش اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي صباح اليوم السبت في الرباط برئاسة باتريسي موتسيبي الحاكم الجديد للكيان الإفريقي.

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