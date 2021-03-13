الخطيب يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل السفر إلى الكونغو

وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رسالة للاعبي فريقه قبل التوجه للمطار، طالبهم خلالها ببذل أقصى الجهد لتحقيق الفوز ضد فيتا كلوب بما يليق بالنادي وطموحات الجماهير، وذلك حسبما نقل الموقع الرسمي.

وقال الخطيب للاعبين: "لابد أن نتجه إلى الكونغو بشخصية الأهلي، ونخوض مواجهة فيتا كلوب بمنتهى القوة والجدية".

وواصل "ما كان يجب أن نصبح في هذا الموقف، لكن ثقتنا بكم كبيرة، وأنتم قادرون على تصحيح الأوضاع، وتحقيق النتيجة الإيجابية التي تساعد الفريق في الخروج من الموقف الحالي، ومواصلة المشوار في دوري الأبطال".

وأكمل "لاعبو الفريق تقع عليهم مسؤولية كبيرة تجاه ناديهم وجماهيرهم، يجب بذل أقصى الجهد أمام فيتا كلوب والعودة لطريق الانتصارات".

وأتم "أنا وجماهير الأهلي نثق في كل العناصر الموجودة وقدرتهم على تقديم المباراة التي تليق بالنادي وتحقيق طموحات الجماهير".

واختتم الخطيب لقائه مع اللاعبين بقراءة الفاتحة، ثم استقل الفريق الحافلة متجها إلى مطار القاهرة للسفر إلى الكونغو على متن طائرة خاصة لمواجهة فيتا كلوب يوم الثلاثاء.

ويواجه الأهلي نظيره فيتا كلوب يوم الثلاثاء ضمن رابع جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.