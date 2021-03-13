مايسترو يخلف كارتيرون في التعاون

أعلن نادي التعاون السعودي تعيين الصربي نيستور إل مايسترو مديرا فنيا للفريق خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وترك كارتيرون مهمة تدريب التعاون أول أمس الخميس، وعاد لقيادة الزمالك مرة أخرى في ولاية ثانية. (طالع التفاصيل)

وسيقود الصربي البالغ 38 عاما تدريب الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

Welcome Nestor 💛 🇬🇧 pic.twitter.com/Ef4AyhbmtT — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) March 13, 2021

وسبق أن قاد نيستور فريقي سبارتاك ترنافا للفوز بلقب الدوري السلوفاكي موسم 2017-18 وحصد جائزة أفضل مدير فني في الموسم.

كما تولى تدريب سسكا صوفيا البلغاري وشتورم جراتس النمساوي.

وكانت صحيفة "الرياضية" السعودية قد أوضحت سبب فسخ التعاون لتعاقده مع المدرب الفرنسي، "السبب الرئيسي وراء إلغاء عقد كاتيرون مع التعاون السعودي هو ارتفاع الراتب الشهري والذي يصل إلى 150 ألف دولار شهريا".

وقاد كارتيرون التعاون في 27 مباراة. فاز 11 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر 8 آخرين.

ويحتل التعاون المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي.