انتهت في إنجلترا - ليدز يونايتد (0) (0) تشيلسي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليدز يونايتد وتشيلسي في الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي.

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انتهت

ق 77: رأسية من رودريجيو يتصدى لها ميندي على مرتين.

ق 55: كوستا يمهد برأسه كرة إلى رافيينا الذي يسدد من داخل المنطقة لكن ميندي يتصدى ببراعة.

ق 48: هافريتز يتوغل لداخل منطقة الجزاء ويسدد كرة صاروخية تصدى لها الحارس وأبعدها لركنية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: بينية من زياش إلى هافريتز، الأخير يسدد لكن الكرة تأتي سهلة في يد الحارس.

ق 15: تسديدة رائعة من تايلر روبيرتس من داخل منطقة الجزاء في الزاوية البعيدة لمرمى تشيلسي وترتطم بعارضة ميندي

ق 11: لوك إيلينج يشتت الكرة بشكل خاطئ وتصطدم بزميله ومن ثم العارضة وتضيع فرصة التقدم على تشيلسي.

ق 6: هدف أول في اللقاء لليدز يونايتد ألغى بداعي التسلل على بامفورد.

بداية اللقاء