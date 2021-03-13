انتهت في إنجلترا - ليدز يونايتد (0) (0) تشيلسي
السبت، 13 مارس 2021 - 13:57
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليدز يونايتد وتشيلسي في الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي.
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انتهت
ق 77: رأسية من رودريجيو يتصدى لها ميندي على مرتين.
ق 55: كوستا يمهد برأسه كرة إلى رافيينا الذي يسدد من داخل المنطقة لكن ميندي يتصدى ببراعة.
ق 48: هافريتز يتوغل لداخل منطقة الجزاء ويسدد كرة صاروخية تصدى لها الحارس وأبعدها لركنية.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45: بينية من زياش إلى هافريتز، الأخير يسدد لكن الكرة تأتي سهلة في يد الحارس.
ق 15: تسديدة رائعة من تايلر روبيرتس من داخل منطقة الجزاء في الزاوية البعيدة لمرمى تشيلسي وترتطم بعارضة ميندي
ق 11: لوك إيلينج يشتت الكرة بشكل خاطئ وتصطدم بزميله ومن ثم العارضة وتضيع فرصة التقدم على تشيلسي.
ق 6: هدف أول في اللقاء لليدز يونايتد ألغى بداعي التسلل على بامفورد.
بداية اللقاء