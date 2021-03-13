تشكيل تشيلسي - بوليسيتش أساسي لأول مرة مع توخيل.. وزياش وهافريتز في الهجوم

السبت، 13 مارس 2021 - 13:43

كتب : FilGoal

لاعبو تشيلسي يحتفلون بهدف ماونت في ليفربول

يبدأ تشيلسي دون مهاجم أساسي في خط الهجوم عندما يواجه ليدز يونايتد ضمن الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي.

ويبدأ توماس توخيل بالثلاثي حكيم زياش وكاي هافريتز وكريستيان بوليسيتش في خط الهجوم، ويجلس أوليفييه جيرو وتيمو فيرنر على مقاعد البدلاء.

ويبدأ بوليسيتش أساسيا لأول مرة تحت قيادة توخيل.

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ويعود زياش للمشاركة أساسيا بعدما غاب عن الظهور في مباراة إيفرتون الأسبوع الماضي.

وجاء تشكيل تشيلسي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: سيزار أزبيليكويتا – أندريس كريستنسين – أنطونيو رودريجر

الوسط: بن تشيلويل – نجولو كانتي – جورجينيو – ماسون ماونت

الهجوم: حكيم زياش – كاي هافريتز – كريستيان بوليسيتش

ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 50 نقطة بفارق 4 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.

فيما يحتل ليدز يونايتد المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة.

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