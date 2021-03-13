مورينيو: مواجهة أرسنال؟ لا أنظر لأسفل في جدول الترتيب

لا ينظر جوزيه مورينيو المدير الفني لـ توتنام إلى الفرق التي تأتي خلفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويحل توتنام ضيفا على أرسنال في الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي.

وقال مورينيو في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "BBC": "أنا أنظر لأعلى، لا أنظر لأسفل، إذا كان أرسنال أعلى منا بـ 7 نقاط في الجدول قد أنظر إليهم".

وأضاف "لكن لأننا أعلى بـ 7 نقاط عنهم، لا أنظر لأسفل الجدول".

ويحتل توتنام المركز السابع في جدول الدوري الإنجليزي بفارق 5 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

وواصل "ننظر دائما للمباراة المقبلة، إذا كانت المباراة القادمة أمام نيوكاسل أو أستون فيلا بدلا من أرسنال، سنظل نشعر بنفس الإحساس".

مورينيو تفوق في المباراتين الأخيرتين على أرسنال كمدرب لتوتنام.

وأردف "نشعر بالتحسن مقارنة بالمركز الذي نتواجد خلاله في الدوري، ونريد تحسين مركزنا ونحتاج لمزيد من النقاط".

وتابع "لا يهم المنافس، لا يهم إذا كان دربي لندن، إنها مباراة في الدوري الإنجليزي و3 نقاط ننافس عليها وسنسعى لتقديم ما لدينا".

وتحدث عن عداوته مع الفرنسي أرسين فينجر قائلا: "لا أود ألا أكون محترما، لا أود سلك هذا الطريق".

وأتم "على الرغم من العداوة بيننا وبين أرسنال يبقى الاحترام، أرسنال فريق بتاريخ كبير، ويحاول مثلنا بناء فريق لمستقبل أفضل، لدي كامل الاحترام لهم".