قائمة الأهلي - عودة أيمن أشرف وطاهر.. وظهور ناصر ماهر لمواجهة فيتا كلوب

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي قائمة الفريق التي تستعد للسفر لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

ويغيب وليد سليمان وعلي معلول ومحمود وحيد عن قائمة الأهلي بسبب الإصابة.

وعاد أيمن أشرف وطاهر محمد طاهر عقب تعافيهما من الإصابة، لتصبح قائمة الأهلي مكونة من 24 لاعبا.

وكان ناصر ماهر عاد للقائمة في لقاء الإسماعيلي الماضي بعد تعافيه من إصابة خلع في الكتف.

نفس الحال أيضا لـ رامي ربيعة الذي ظهر في لقاء الإسماعيلي لأول مرة منذ مباراة الإنتاج الحربي في يناير الماضي، قبل السفر لمونديال الأندية.

وجاءت قائمة الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

الدفاع: أحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير ومحمد هاني.

الوسط: حمدي فتحي وحسين الشحات وأليو ديانج ‏وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأكرم توفيق وأحمد نبيل ‏كوكا وناصر ماهر.

الهجوم: مروان ‏محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ‏ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

ويتصدر سيمبا التنزاني الترتيب برصيد 7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن فيتا كلوب الكونغولي.

ويتذيل المريخ الترتيب برصيد نقطة واحدة.