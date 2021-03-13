قائمة الأهلي - عودة أيمن أشرف وطاهر.. وظهور ناصر ماهر لمواجهة فيتا كلوب
السبت، 13 مارس 2021 - 13:13
كتب : FilGoal
أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي قائمة الفريق التي تستعد للسفر لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.
ويغيب وليد سليمان وعلي معلول ومحمود وحيد عن قائمة الأهلي بسبب الإصابة.
وعاد أيمن أشرف وطاهر محمد طاهر عقب تعافيهما من الإصابة، لتصبح قائمة الأهلي مكونة من 24 لاعبا.
وكان ناصر ماهر عاد للقائمة في لقاء الإسماعيلي الماضي بعد تعافيه من إصابة خلع في الكتف.
نفس الحال أيضا لـ رامي ربيعة الذي ظهر في لقاء الإسماعيلي لأول مرة منذ مباراة الإنتاج الحربي في يناير الماضي، قبل السفر لمونديال الأندية.
وجاءت قائمة الأهلي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.
الدفاع: أحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير ومحمد هاني.
الوسط: حمدي فتحي وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأكرم توفيق وأحمد نبيل كوكا وناصر ماهر.
الهجوم: مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.
ويتصدر سيمبا التنزاني الترتيب برصيد 7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة.
ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن فيتا كلوب الكونغولي.
ويتذيل المريخ الترتيب برصيد نقطة واحدة.