مران الأهلي - عودة أيمن أشرف وطاهر يواصل التأهيل قبل السفر للقاء فيتا كلوب

السبت، 13 مارس 2021 - 12:19

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

شارك أيمن أشرف في المران الجماعي للأهلي، وواصل طاهر محمد طاهر برنامجه التأهيلي تجهيزا لعودته قبل سفر الفريق إلى الكونغو استعدادا لمواجهة فيتا كلوب.

ويحل الأهلي ضيفا على فيتا كلوب في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، يوم الثلاثاء المقبل.

وعقد بيتسو موسيماني محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم صباح اليوم قبل السفر.

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وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في الجوانب الفنية والخططية عن المباراة، وشدد على أهمية المباراة في مشوار الفريق بالبطولة.

وشارك أيمن أشرف في مران الأهلي الجماعي بعدما خضع لفحص طبي قبل انطلاق المران للاطمئنان على حالته بعد تعرضه لإصابة بكدمة وشكوى من حالة إجهاد عام.

فيما واصل طاهر محمد طاهر برنامجه التأهيلي استعدادا لعودته للمشاركة في المران الجماعي.

وأدى طاهر جلسة في الجيم، ثم ركض حول الملعب، ونفذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي، ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.

وبدأ مران الفريق بمحاضرة مطولة من موسيماني مع اللاعبين؛ للحديث في الجوانب الخططية التي يرغب في تنفيذها خلال المران.

وخاض الفريق فقرة بدنية قبل التركيز على الجوانب الفنية، وأبرزها التدريب على الكرات العرضية والتصويب على المرمى.

وأجرى الجهاز الفني تقسيمة بمشاركة حارسين، في الجزء الأخير من المران.

مران الأهلي فيتا كلوب دوري أبطال إفريقيا في إفريقيا
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