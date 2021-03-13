مران الأهلي - عودة أيمن أشرف وطاهر يواصل التأهيل قبل السفر للقاء فيتا كلوب
السبت، 13 مارس 2021 - 12:19
كتب : حسام نور الدين
شارك أيمن أشرف في المران الجماعي للأهلي، وواصل طاهر محمد طاهر برنامجه التأهيلي تجهيزا لعودته قبل سفر الفريق إلى الكونغو استعدادا لمواجهة فيتا كلوب.
ويحل الأهلي ضيفا على فيتا كلوب في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، يوم الثلاثاء المقبل.
وعقد بيتسو موسيماني محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم صباح اليوم قبل السفر.
وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في الجوانب الفنية والخططية عن المباراة، وشدد على أهمية المباراة في مشوار الفريق بالبطولة.
وشارك أيمن أشرف في مران الأهلي الجماعي بعدما خضع لفحص طبي قبل انطلاق المران للاطمئنان على حالته بعد تعرضه لإصابة بكدمة وشكوى من حالة إجهاد عام.
فيما واصل طاهر محمد طاهر برنامجه التأهيلي استعدادا لعودته للمشاركة في المران الجماعي.
وأدى طاهر جلسة في الجيم، ثم ركض حول الملعب، ونفذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي، ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.
وبدأ مران الفريق بمحاضرة مطولة من موسيماني مع اللاعبين؛ للحديث في الجوانب الخططية التي يرغب في تنفيذها خلال المران.
وخاض الفريق فقرة بدنية قبل التركيز على الجوانب الفنية، وأبرزها التدريب على الكرات العرضية والتصويب على المرمى.
وأجرى الجهاز الفني تقسيمة بمشاركة حارسين، في الجزء الأخير من المران.