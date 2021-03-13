مواعيد مباريات السبت 13 مارس 2021.. سيتي يواجه فولام وإنبي ضد المصري

السبت، 13 مارس 2021 - 10:08

كتب : FilGoal

أوستين أموتو يحتفل بهدف المصري في إنبي ومن خلفه أحمد ياسر

يواجه فريق إنبي نظيره المصري في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ16 من الدوري المصري الممتاز على استاد الإسكندرية. ويذاع اللقاء على قناة "أون تايم سبورتس".

ويستضيف نادي بيراميدز نظيره العبور، في الخامسة مساء، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، على استاد الدفاع الجوي. ويذاع اللقاء على قناة "أون تايم سبورتس 2".

ويحل نادي تشيلسي ضيفا على ليدز يونايتد في الثانية والنصف ظهرا، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

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وفي العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، يواجه مانشستر سيتي نظيره فولام في نفس الجولة، ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

ويلعب ريال مدريد أمام ضيفه إلتشي في الخامسة والربع مساء ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني، ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

ويواجه خيتافي ضيفه أتليتكو مدريد في العاشرة مساء ضمن منافسات نفس الجولة، ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 1".

ويحل جالاتاسراي الذي يلعب له المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد ضيفا على قيصري سبور في السادسة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري التركي.

لمعرفة بقية مواعيد اليوم السبت من هنا.

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