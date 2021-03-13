هيسكي: صلاح يأتي بعد ميسي ورونالدو.. وكنت أتمنى استمرار ميدو بإنجلترا

يرى إيميل هيسكي لاعب ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق أن محمد صلاح نجم الريدز يأتي خلف كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وليونيل ميسي أيقونة برشلونة.

وتحدث إيميل هيسكي لقناة "أون تايم سبورتس"، وقال: "صلاح من أفضل اللاعبين في العالم ويصنع الفارق دائما ويلعب بشكل رائع".

وأضاف "بوجوده يتحسن ليفربول، أهميته لا تقل عن رونالدو وميسي".

وشدد "رونالدو وميسي فى القمة ثم يأتي صلاح بعدهما مباشرة".

وواصل "أتمنى أن يستمر صلاح مع ليفربول خصوصا أن أسلوب اللعب يتناسب معه".

وتابع "كرة القدم لها أساليب مضحكة في الفريق فمن يدري ماذا سيحدث غدا؟".

وعن أحمد حسام ميدو، قال: "الجميع توقع استمرار ميدو فترة أطول. لا نعلم ماذا حدث له ليتوقف عن اللعب. كان لاعبا تحب أن تشاهده كثيرا، وكان رائعا مع أياكس، وكنا نتمنى أن يستمر".

وانتقل ميدو لويجان قبل أيام من رحيل هيسكي عن الفريق في يناير 2009.

ولعب ميدو لأندية توتنام وميدلسبرة وويجان ووست هام في إنجلترا قبل أن يعلن اعتزاله عام 2013 وهو في الـ30 من عمره.

وحول تراجع ليفربول في الدوري في الموسم الحالي واحتلاله للمركز الثامن قال: "لا أعتقد أن هناك صراعا بين لاعبي ليفربول لكن الفريق يعاني من الإصابات وغياب اللاعبين، حين تنظر لليفربول تجد أن الفريق يخلق العديد من الفرص لكنه لا يستغلها".

وشدد "لا يلعبون بنفس الثقة التي كانوا يتحلوا بها من قبل".

وتذكر فترته مع ليفربول، وقال: "حققت تاريخا رائعا مع ليفربول، انت تذهب لهم لكي تحقق الألقاب".

"في موسم 2001-2002 فزنا بكأس إنجلترا وكأس الاتحاد الأوروبي، وكانت فترة رائعة لي واستمتعت بها للغاية".

وعن أداء ليستر سيتي في الموسم الحالي، قال: "الفريق يقدم أداءا رائعا"

وتابع "بعد أن جاء برندان رودجرز تحسن أداء الفريق ولديه عدة لاعبين صغار لديهم مستقبل جيد وينظرون للمدير الفني كقائد".

وأكد "إذا انهوا الدوري في أحد المراكز الـ6 الأولى فهذا شيء رائع".

وعن مستوى اللاعبين العرب، قال: "لديهم مستوى رائع. رأيت رياض محرز مع ليستر سيتي يقدم أداءا رائعا ولعبت معه لفترة قصيرة للغاية".

وواصل "على المستوى الفني، المنطقة العربية بها عدة لاعبين جيدين، وأسهموا بلاعبين كُثر في الدوري الإنجليزي".

وعن فشل منتخب إنجلترا في الفوز بكأس العالم عام 2002، قال: "لعبنا ضد البرازيل في 2002 وكان لديها 3 لاعبين حققوا الكرة الذهبية".

وحول عدم تحقيق جيله للبطولات "لم نستطع أن نحدد السبب، رغم أن جيلي كان جيلا ذهبيا".

وأوضح "إنجلترا هي مهد كرة القدم ولكن العظماء في إنجلترا غير إنجليز".

وحول تعرضه للعنصرية، قال: "لون البشرة سيظل مشكلة في جميع أنحاء العالم والحل هو التعليم الجيد وتعليم الأطفال أن اللون لا يشكل مشكلة وأن الأهم هو ما تصنعه من أجل العالم".

وأكد "إنجلترا لا تختلف عن أي مكان أخر في العالم رغم أننا نظن العكس. لدينا مشكلات كما باقي الدول".

وشدد "فخور بلون بشرتي وإرثي وهويتي 100%".

وحول إمكانية رحيل ميسي عن برشلونة بعد نهاية عقده، قال: "لا أرى أن ميسي سيرحل عن برشلونة".

أما بالنسبة لرونالدو فقال: "لا يمكن أن يستمر بنفس المستوى بعدما وصل لـ36 عاما".

وأتم "لا أظن أن ريال مدريد سيفكر في إعادة التفاوض مع رونالدو".

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى تحدث وكيل رونالدو معه عن العودة لريال مدريد.

ولعب هيسكي لأندية ليستر سيتي وليفربول وبرمنجهام وويجان وأستون فيلا وبولتون في إنجلترا ونيوكاسل جيتس في أستراليا.

وخاض هيسكي 62 مباراة مع المنتخب الأول لإنجلترا وسجل 7 أهداف وشارك في كأس العالم 2002.

ويتولى هيسكي حاليا تدريب فريق السيدات لفريق ليستر سيتي.