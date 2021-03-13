بلحظات أخيرة مجنونة.. أستون فيلا يفرّط في الفوز أمام نيوكاسل

السبت، 13 مارس 2021 - 00:02

كتب : FilGoal

محمود تريزيجيه - أستون فيلا - نيوكاسل

تعادل نيوكاسل يونايتد أمام ضيفه أستون فيلا بهدف لكل طرف في ملعب سانت جيمس بارك، بالجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الإثارة تكدّست حتى اللحظات الأخيرة عندما تقدّم أستون فيلا بهدف عكسي سجله كياران كلارك بالدقيقة 86 بعد رأسية أولي واتكينز، لكن جمال لاسيليس خطف تعادلا قاتلا لـ نيوكاسل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

ليكتفي أستون فيلا برفع رصيده إلى 41 نقطة في المركز التاسع، فيما رفع نيوكاسل رصيده إلى 28 نقطة في المركز 16.

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وشهدت المباراة مشاركة الثنائي المصري محمود حسن "تريزيجيه"، وأحمد المحمدي في صفوف أستون فيلا.

ولعب المحمدي المباراة كاملةً، فيما بدأ تريزيجيه المباراة أساسيا، وغادر في الدقيقة 68 تاركا مكانه لـ روز باركلي.

واضطر دين سميث مدرب أستون فيلا لإجراء تغيير أول مبكر في الدقيقة 21 بعد إصابة بيرتران تراوري في الكتف، وعوضه بـ أنور الغازي.

وكانت أخطر لحظات تريزيجيه في المباراة عندما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 28، تصدى لها الحارس مارتن دوبرافكا.

كما حرمت العارضة جيكوب ميرفي لاعب نيوكاسل من هدف مؤكد في الدقيقة 82.

أستون فيلا نيوكاسل في إنجلترا الدوري الإنجليزي
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