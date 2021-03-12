في الجول يكشف ملامح "دوري السوبر الإفريقي".. جوائز تصل إلى 20 مليون دولار

بجانب دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية الإفريقية. اقتربت بطولة جديدة لأندية قارة إفريقيا من رؤية النور.

مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، كشف لـFilGoal.com بأنه تم مناقشة فكرة إنشاء دوري لأفضل 20 فريقا في إفريقيا موزايا لدوري الأبطال".

FilGoal.com سأل مصدر مسؤول داخل "كاف" عن معالم البطولة الجديدة.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "لم يتم الاتفاق حتى الآن على ألية دوري السوبر الإفريقي، وكيف سيتم تنظيمه".

وأضاف "الأمر مازال في موضع الفكرة ولم يتم الموافقة عليها نهائيا، المشاورات والمناقشات ستستمر، وسيكون من أهم الموضوعات التي سيبدأ في مناقشتها (كاف) خلال الفترة المقبلة بعد تعيين رئيس جديد، إذ أن باتريس موتسيبي الرئيس الجديد معجب جدا بالفكرة التي طرحها جياني إنفانتينو".

المصدر أتبع "البطولة ستكون من 20 فريقا، هم الأفضل في القارة. هناك أفكار كثيره حول تحديد الفرق التي ستشارك، قد يتم مثل ما يحدث في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية بمشاركة أصحاب المراكز الأولى والثانية في كل دوري، أو عن طريق أعلى 20 فريق تحقيقا للنقاط خلال آخر 5 سنوات، كل هذه مقترحات يتم التطرق لها حاليا لحسمها قريبا".

واستمر "الاختلاف بين هذا الدوري ودوري أبطال إفريقيا بأنه سيوفر عددا كبيرا من المباريات التنافسية بين الفرق الكبيرة، وستزداد حدة المنافسة بين الجميع، كما أن الأمر سيكون تسويقيا ناجحا ومربحا بالنسبة للكرة الإفريقية، وهو ما يشجع (كاف) على تطبيقه من حيث النواحي الفنية والتسويقية".

وأتم "هناك الكثير حول جوائز تلك الدوري، ولكن نتوقع ان تصل الجوائز إلى 20 مليون دولار/ وهو رقم كبير مقارنة بدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، وهذا ايضا ما سيشجع الفرق على المشاركة فيه".