500 دعوة لحضور مباراة الزمالك والترجي

الجمعة، 12 مارس 2021 - 21:05

كتب : إبراهيم رمضان

جمهور الزمالك في لقاء الترجي

خصص نادي الزمالك 500 دعوة لحضور مباراة الفريق أمام الترجي الرياضي في دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن اللواء عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن طبع وتوزيع دعوات مجانية لأعضاء النادي من أجل حضور مباراة الفريق مع الترجي التونسي.

ويأتي ذلك من أجل منح الفرص لأعضاء النادي لمساندة ودعم الفريق في هذه المباراة المهمة.

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ومن المقرر أن يتم توزيع الدعوات وعددها 500 دعوة من مكتب مدير الأمن بدء من يوم غدا السبت في تمام الساعة الخامسة مساء بعدد دعوة واحدة فقط لكل عضو.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

المباراة ستكون هي الأولى للفريق تحت قيادة باتريس كارتيرون العائد لتدريب الزمالك.

في إفريقيا الزمالك الترجي
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