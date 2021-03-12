إسماعيل يوسف لـ في الجول: تلقيت عرضا لتدريب نادي زد

كشف إسماعيل يوسف نجم الزمالك السابق، عن تلقيه عرض لتدريب نادي زد.

ورحل أسامة نبيه عن تدريب نادي زد من أجل الانضمام إلى الجهاز الفني لـ باتريس كارتيرون في تدريب الزمالك.

وصرّح يوسف عبر FilGoal.com: "تلقيت عرضا لتدريب نادي زد".

وأوضح: "سأجتمع غدا بإدارة النادي لنقل طلباتي، وعندها سأقرر".

يوسف (56 عاما) تواجد في مجلس إدارة الزمالك السابق، وكانت تجربته التدريبية الأخيرة في 2014 على رأس الجهاز الفني للإنتاج الحربي.

وسبق للاعب وسط الزمالك السابق تدريب منتخب مصر للشباب، والجونة، والاتصالات، كما تواجد في الجهاز الفني للزمالك عدة مرات.

وكان إسماعيل يوسف قد عبر في وقتٍ سابق بتصريحات تلفزيونية عن رغبته في العودة للتدريب مجددا.

ويشارك نادي زد في مجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية ويحتل المركز التاسع برصيد 20 نقطة.