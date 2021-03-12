أسامة نبيه يستقيل من تدريب نادي زد

الجمعة، 12 مارس 2021 - 17:24

كتب : إبراهيم رمضان

أسامة نبيه - الكوكب السعودي

تقدم أسامة نبيه المدير الفني لنادي زد باستقالته رسميا من منصبه.

وأصدر نادي زد بيانا رسميا، يعلن فيه استقالة أسامة نبيه، مع توجيه الشكر له على الفترة السابقة.

وكشفت إدارة زد إنها بصدد تشكيل جهاز فني جديد قادر على تحقيق أهدافها واستكمال مسيرة البناء في الفترة المقبلة وتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة له نحو تحقيق الهدف.

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جاءت استقالة أسامة نبيه من نادي زد بعد التعادل اليوم الجمعة مع بورتو السويس سلبيا، ضمن مباريات الجولة الـ17 من مجموعة القاهرة لدوري الدرجة الثانية المصري.

ويحتل نادي زد المركز التاسع برصيد 20 نقطة من 16 مباراة.

كان FilGoal.com قد كشف أمس الخميس عن وجود أسامة نبيه ضمن الجهاز الفني الجديد لنادي الزمالك، بقيادة باتريس كارتيرون. (طالع التفاصيل)

في الدوري الزمالك نادي زد أسامة نبيه
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