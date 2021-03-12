مؤتمر توخيل: سيلفا وأبراهام خارج مواجهة ليدز.. وبولسيتش لم يكن محظوظا

كشف توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي عن غياب تياجو سيلفا وتامي أبراهام عن الفريق في مواجهة ليدز يونايتد المقبلة.

ويلعب تشيلسي، غدا السبت، ضد تشيلسي، في الجولة 28 للدوري الإنجليزي.

وتحدث توخيل قبل المباراة خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء والذي نقله الموقع الرسمي لتشيلسي.

وقال توخيل: "شعر تياجو (سيلفا) بآلام في نفس المنطقة التي كان مصابا بها في نهاية التدريب أول أمس، لذلك قررنا أن يخرج من حسابتنا".

وأضاف "أما تامي (أبراهام) فلا يزال مصابا في الكاحل منذ مباراة بيرنلي".

وأكد "هذا الثنائي لن يلعب مباراة الغد، لكن باقي العناصر متاحة للمشاركة".

وواصل عن أبراهام "لا يزال يشعر بالألم رغم أن العرقلة (التي حدثت في مباراة بيرنلي) مر عليها وقت طويل. لا يشعر بالراحة بنسبة 100%".

وشدد "حتى مع إكماله للحصص التدريبية إلا أني لا أراه جاهزا بعد".

وتابع "أثق بنسبة 100% في الجهاز الطبي للفريق. هم رائعون.

وتحول للحديث عن كريستيان بولسيتش الذي لم يشارك بشكل أساسي في الفترة الأخيرة "حين توقع لتشيلسي فإن جزء من وظيفتك هو أن تكون صبورا وغير صبورا في نفس الوقت".

وأوضح "غير صبور لأن كل لاعبي الفريق في تنافس دائما والجميع يرغب في أن يلعب دائما، وهذا ما يظهروه كل يوم، وهو الرغبة والتعطش وهو ما يفعله كريستيان".

وأكمل "حين لا يختارك المدرب، عليك أن تكون صبورا ولا تخسر ثقتك بنفسك وتواصل العمل لكي تكون في أتم جاهزيتك في أي وقت، لأنه قد يحدث في أي وقت (أن يختارك المدرب)".

وأتم "لم يكن كريستيان محظوظا في البدايات، لكننا نعرف قدراته وتأثيره على الفريق حينما يلعب كبديل".

ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 50 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثالث.