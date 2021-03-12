سلبية مسحة الأهلي قبل السفر للكونغو

الجمعة، 12 مارس 2021 - 18:45

كتب : FilGoal

محمد هاني - مسحة طبية الأهلي

جاءت المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، سلبية لكل لاعبي الأهلي قبل السفر للكونغو لمواجهة فيتا كلوب.

ويلعب الأهلي ضد فيتا كلوب في الجولة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا، يوم الثلاثاء المقبل.

وقال أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للأهلي لموقع ناديه الرسمي إن المسحة التي أجراها لاعبو الفريق والجهاز الفني جاءت سلبية.

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ويجري الأهلي المسحات الطبية وفقا للبروتوكول الطبي المتبع قبل السفر خارج مصر.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن فيتا كلوب الذي يحتل المركز الثاني.

بينما يتصدر سيمبا المجموعة برصيد 7 نقاط ويأتي المريخ في المركز الأخير بنقطة.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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