جوارديولا وجوندوجان يسيطران على جوائز الدوري الإنجليزي للشهر الثاني تواليا

سيطر مانشستر سيتي على جائزتي أفضل لاعب وأفضل مدرب في الدوري الإنجليزي لشهر فبراير 2021 وللشهر الثاني تواليا.

وفاز بيب جوارديولا بجائزة أفضل مدرب، فيما حصد الألماني إلكاي جوندوجان جائزة أفضل لاعب.

المدرب الإسباني حصد الجائزة بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز في جميعها، بعدما فاز بجائزة شهر يناير.

وفاز سيتي على بيرنلي وليفربول وتوتنام وإيفرتون وأرسنال ووست هام.

وأصبح بيب رابع أكثر مدرب حصدا للجائزة برصيد 9 مرات خلفا السير أليكس فيرجسون (27) وأرسين فينجر (15) وديفيد مويس (10).

واستقبلت شباك الفريق هدفين في مقابل تسجيل 15 هدفا في تلك الفترة.

وحصد جوندوجان جائزة أفضل لاعب للشهر الثاني تواليا، ليصبح أول ألماني يحصد الجائزة أكثر من مرة.

وسجل لاعب الوسط الشهر الماضي 4 أهداف وصنع هدفا في شباك ليفربول وتوتنام (ثنائية في كل فريق).

وقال الدولي الألماني لموقع مانشستر سيتي: "أنا فخور للغاية للفوز بالجائزة مرة أخرى، لكن الفخر الأكبر كوني جزءا من فريق رائع".

وأضاف "الفوز في جميع مباريات شهر فبراير مثلما فعلنا في يناير، أمر رائع، آمل أن نواصل والأهم هو الفوز بالألقاب".

مانشستر سيتي متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 12 نقطة عن غريمه مانشستر يونايتد، يستعد للقاء فولام في الجولة الـ 29 من المسابقة.