انتهت في الدوري - سموحة (5) (0) أسوان.. الفوز الأكبر في الموسم
الجمعة، 12 مارس 2021 - 14:41
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة سموحة وأسوان في افتتاح الجولة الـ 16 من الدوري المصري.
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انتهت
ق 90+2: تسديدة صاروخية من إسلام جمال يتصدى لها العارضة.
ق 58: مرتدة سريعة من سموحة وعبد الكبير الوادي يراوغ داخل منطقة الجزاء ثم يسجل الهدف الخامس.
ق 54: جووول حسام حسن يسجل الهدف الرابع من انفراد بالحارس.
ق 48: جووول ثالث لسموحة من عبد القادر على راوغ ثنائي دفاعي ويسدد على يسار الحارس.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+6: جوووول رائع من أحمد عبد القادر بعدما راوغ 4 مدافعين لأسوان وسجل الهدف على يسار عمر رضوان.
10 دقائق وقت بدلا من الضائع
ق 45: تبديل اضطراري أول لأسوان بخروج محمود شبانة بسبب الإصابة ونزول عمر الداحي.
ق 37: بطاقة صفراء للهاني سليمان بسبب إهدار الوقت.
ق 29: مطالبات من أسوان باحتساب ركلة جزاء لكن الحكم يحتسب ركنية.
ق 24: جووول حسام حسن يسجل الهدف الأول في اللقاء من علامة الجزاء على يمين عمر رضوان.
ق 5: تغيير مبكر للغاية بسبب الإصابة بخروج أحمد جمال ظهير سموحة ونزول محمد شكري.
بداية اللقاء