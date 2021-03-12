انتهت في الدوري - سموحة (5) (0) أسوان.. الفوز الأكبر في الموسم

الجمعة، 12 مارس 2021 - 14:41

كتب : FilGoal

سموحة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة سموحة وأسوان في افتتاح الجولة الـ 16 من الدوري المصري.

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انتهت

ق 90+2: تسديدة صاروخية من إسلام جمال يتصدى لها العارضة.

ق 58: مرتدة سريعة من سموحة وعبد الكبير الوادي يراوغ داخل منطقة الجزاء ثم يسجل الهدف الخامس.

ق 54: جووول حسام حسن يسجل الهدف الرابع من انفراد بالحارس.

ق 48: جووول ثالث لسموحة من عبد القادر على راوغ ثنائي دفاعي ويسدد على يسار الحارس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+6: جوووول رائع من أحمد عبد القادر بعدما راوغ 4 مدافعين لأسوان وسجل الهدف على يسار عمر رضوان.

10 دقائق وقت بدلا من الضائع

ق 45: تبديل اضطراري أول لأسوان بخروج محمود شبانة بسبب الإصابة ونزول عمر الداحي.

ق 37: بطاقة صفراء للهاني سليمان بسبب إهدار الوقت.

ق 29: مطالبات من أسوان باحتساب ركلة جزاء لكن الحكم يحتسب ركنية.

ق 24: جووول حسام حسن يسجل الهدف الأول في اللقاء من علامة الجزاء على يمين عمر رضوان.

ق 5: تغيير مبكر للغاية بسبب الإصابة بخروج أحمد جمال ظهير سموحة ونزول محمد شكري.

بداية اللقاء

سموحة أسوان في الدوري
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