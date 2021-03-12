مصدر من كاف لـ في الجول: ناقشنا فكرة إنشاء دوري لأفضل 20 فريقا.. تحظى بتأييد الرئيس الجديد

الجمعة، 12 مارس 2021 - 14:38

كتب : محمد عبد العظيم

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

دوري سوبر إفريقي؟ مصدر في الاتحاد الإفريقي "كاف" كشف لـ FilGoal.com مناقشة فكرة إنشاء دوري لأفضل 20 فريقا في القارة.

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "على هامش الجمعية العمومية تم مناقشة فكرة إنشاء دوري لأفضل 20 فريقا في إفريقيا موزايا لدوري الأبطال".

وأضاف "الفكرة تحظى بتأييد كبير من جميع الحضور وعلى رأسهم الرئيس الجديد لـ كاف باتريس موتسيبي الذي تبنى الفكرة منذ عام مضى حين طرحها جياني إنفانتينو رئيس فيفا".

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وأتم "المناقشات سوف تستمر في الفترة المقبلة لبحث كيفية تطبيقه".

الدوري السوبر الأوروبي

وتبدو فكرة دوري لأفضل 20 فريقا في إفريقيا، مشابهة لفكرة الدوري السوبر الأوروبي والتي طُرحت منذ عامين دون أن تُنفذ على أرض الواقع.

بعض التقارير الأخرى أشارت إلى أن دوري السوبر الأوروبي كان سيضم 11 نادي مؤسس، لا يُمكن تعرضهم للهبوط، وهم:

(ريال مدريد - برشلونة - يوفنتوس - بايرن - باريس سان جيرمان - ميلان - مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد - أرسنال - ليفربول – تشيلسي)

بالإضافة إلى بعض الأندية الأخرى التي سيتم اعتبارها كضيوف والتي قد تهبط إلى الدرجة الأدنى، وهم: (أتليتكو مدريد - بروسيا دورتموند - أولمبيك مارسيليا - إنتر ميلان - روما).

وأوضحت المسودة أن 17 ناديا المفترض تواجدهم في دوري السوبر هم من يمتلكون نسب البث الأعلى في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا بالإضافة إلى ناد من البرتغال وآخر من روسيا وهولندا وتركيا.

رئيس كاف

أصبح الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيسا للاتحاد الإفريقي "كاف" لمدة 4 سنوات بشكل رسمي، ليخلف الملغاشي أحمد أحمد.

وفاز الجنوب إفريقي بالجائزة بالتزكية بعد انسحاب كافة مرشحيه.

فيما سيكون لـ موتسيبي رئيس نادي صنداونز الجنوب إفريقي، 5 نواب بدلا من 3.

وبعد فوز موتسيبي برئاسة كاف سيصبح نجله توليبي موتسيبي رئيسا جديدا لصنداونز وسيترك والده منصبه للتفرغ للاتحاد الافريقي.

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كاف دوري السوبر الإفريقي
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