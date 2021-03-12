ندالا يدير لقاء الزمالك والترجي في دوري الأبطال.. طرد جنش من قبل

سيقود الكونغولي جان جاك ندالا مواجهة الزمالك والترجي التونسي في رابع جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الزمالك على استاد القاهرة مواجهة الفريقين يوم الثلاثاء المقبل.

وحسبما أعلن الزمالك عبر موقع الرسمي فسيدير اللقاء: "الكونغولي جان جاك ندالا نجامبو حكما للساحة، ويعاونه كل من مواطنه أوليفر كابين سفارى مساعد أول، والأوغندي ديك أوكيلو مساعد ثاني، والرواندي لويس هاكيزمانا حكما رابعا، والمنسق العام السوداني عصام شعبان".

وأدار الحكم الكونغولي البالغ 34 عاما مباراة واحدة في النسخة الحالية من دوري الأبطال، بين بترو أتليتكو الأنجولي والوداد المغربي وانتهت بفوز الأخير 1-0.

وسبق لندالا أن أدار مباراة واحدة للزمالك في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية 2019 أمام النجم الساحلي، وانتهت بالتعادل السلبي وتأهل من خلالها الزمالك للنهائي.

المباراة حينها شهدت طرد محمود عبد الرحيم "جنش" في الوقت بدلا من الضائع لحصوله على إنذار ثانٍ.