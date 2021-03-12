قائمة جالاتاسراي - عودة مصطفى محمد لمواجهة قيصري سبور

الجمعة، 12 مارس 2021 - 14:04

كتب : FilGoal

مصطفى محمد يحتفل بهدفه في إيرزوروم سبور

عاد مصطفى محمد للتواجد في قائمة جالاتاسراي والتي تستعد لمواجهة قيصري سبور التركي في الجولة الـ 29 من الدوري التركي.

وكان مصطفى محمد قد غاب عن مواجهة سيفاس سبور في الجولة الماضية بعدما تعرض للإيقاف لمباراة واحدة بسبب تلقيه بطاقة حمراء أمام أنقرة جوتشو.

ونشرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد التركي لكرة القدم بيانا، أعلنت فيه إيقاف مصطفى محمد لمباراة واحدة، مع توقيع غرامة مالية عليه، قدرها 13 ألف ليرة.

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Posted by Galatasaray on Friday, March 12, 2021

وطُرد مصطفى محمد خلال مباراة جالاتا سراي مع أنقرة جودجو بعد ضربة مرفق في وجه لاعب أنقرة، قبل أن يخسر جالاتا سراي بهدفين مقابل هدف.

مصطفى محمد يقدم أداء رائعا مع جالاتا سراي منذ انضمامه خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي. إذ سجل 6 أهداف في 7 مباريات خاضها مع الفريق، وصنع هدف آخر.

ويحتل الأسود المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن بيشكتاش المتصدر وله مباراة مؤجلة.

وكشف تقرير تركي في وقت سابق تفكير فاتح تريم المدير الفني للفريق، في الدفع بالثنائي مصطفى محمد وفالكاو. (طالع التفاصيل)

ولعب مصطفى محمد إلى جوار فالكاو لمدة 12 دقيقة فقط أمام أنقرة جوتشو، قبل أن يتحصل على بطاقة حمراء، ثنائية قد تتكرر ولكن منذ البداية أمام قيصري سبور.

مصطفى محمد جالاتاسراي الدوري التركي
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