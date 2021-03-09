تقرير تركي: الإمبراطور تريم يفكر في الدفع بـ مصطفى محمد وفالكاو معا

الثلاثاء، 09 مارس 2021 - 19:44

كتب : FilGoal

لاعبو جالاتا سراي يحتفلون بهدف مصطفى محمد في إيرزوروم سبور

يفكر فاتح تريم المدير الفني لـ جالاتا سراي، في الدفع بالثنائي مصطفى محمد وراداميل فالكاو معا في خط هجوم فريقه منذ البداية أمام قيصري سبور.

جالاتا سراي سيحل ضيفا على قيصري سبور يوم السبت المقبل بالدوري التركي، مباراة يبحث فيها الفريق عن الاستفاقة بعد تفريقطه في 5 نقاط بآخر جولتين.

وذكرت صحيفة Habertürk التركية الصادرة في إسطنبول، أن تريم يفكر في التعويل على ثنائي الهجوم منذ البداية أمام قيصري.

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مصطفى محمد الذي سجّل انطلاقة نارية وسجل 6 أهداف منذ انتقاله إلى جالاتا سراي في يناير الماضي، غاب عن التعادل أمام سيفاسبور بالجولة الماضية للإيقاف بعد طرده أمام أنقرة جوتشو.

في غياب مصطفى، استغل فالكاو فرصة اللعب أساسيا لأول مرة منذ أشهر، وسجل هدفين أحدهما من تسديدة رائعة والآخر من ركلة جزاء.

ورغم أن تريم لا يعتمد في خطته على اللعب بثنائي هجومي صريح، إلا أنه يقيّم الفكرة بجدية أملا في استغلال المستوى المميز للثنائي.

ولعب مصطفى محمد إلى جوار فالكاو لمدة 12 دقيقة فقط أمام أنقرة جوتشو، قبل أن يتحصل على بطاقة حمراء، ثنائية قد تتكرر ولكن منذ البداية أمام قيصري سبور.

ويحتل جالاتا سراي المركز الثاني في الدوري التركي برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن بشكتاش المتصدر الذي يمتلك مباراة مؤجلة.

مصطفى محمد جالاتا سراي
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