بي بي سي: وايلدر يقرر الرحيل من تدريب شيفيلد يونايتد

من المقرر أن يترك كريس وايلدر منصب المدير الفني لـ شيفيلد يونايتد اليوم الجمعة، بعد ما يقرب 5 سنوات وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC".

ويحتل شيفيلد يونايتد المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وبفارق 13 نقطة عن مقاعد البقاء.

وتولى وايلدر منصب المدير الفني لـ شيفيلد في مايو 2016 وقاد الفريق للتأهل في 2017 إلى الدوري الدرجة الأولى "شامبيونشيب" بالفوز باللقب الدرجة الثانية (الثالثة).

ومن ثم احتل المركز الثاني في موسم 2018-19 بالشامبيونشيب وقاد الفريق للعودة إلى الدوري الإنجليزي الموسم قبل الماضي.

وحجز شيفيلد المركز التاسع الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي.

إلا أن الفريق تعثر الموسم الجاري وتعرض لأسوأ بداية لموسم في تاريخ الدوري الإنجليزي، إذ لم يحققوا فوزهم الأول إلا في الجولة الـ 18 بالفوز على نيوكاسل.

المدرب البالغ 53 عاما قاد شيفيلد في 227 مباراة فاز في 106 وتعادل في 47 وخسر 74 مباراة في جميع المسابقات.

وسيصبح وايلدر ثالث مدرب يترك منصبه في الدوري الإنجليزي الموسم الجاري.

سلافين بيليتش أقيل من تدريب وست بروميتش ألبيون وحل بدلا منه سام ألاراديس.

وأيضا فرانك لامبارد من تدريب تشيلسي وعوضه الألماني توماس توخيل.

ولم يُعلن بعد عن المدير الفني الجديد الذي سيخلف وايلدر.